El PSOE pide al Gobierno de Aragón que agilice las medidas económicas de apoyo por la gripe aviar

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, ha pedido al Gobierno de Aragón que pacte con el sector un paquete de medidas de apoyo por la gripe aviar y ha solicitado al consejero de Agricultura que el Departamento sea más ágil con lo que sucede en la cabaña ganadera de Aragón, hable más con el sector, deje de comunicarse por notas de prensa y tome todas las medidas necesarias.

"Entendemos que nos encontramos ante una situación preocupante y extraordinaria porque la gripe aviar es muy contagiosa, por ello es necesario que se cumplan todas las medidas sanitarias para mantener la situación controlada, pero pedimos al Gobierno de Aragón que extreme la información, que se reúna constantemente con el sector y que estudie y detalle las medidas de apoyo, de forma pactada, especialmente con aquellos que lo hayan perdido todo".

Iglesias ha trasladado la complicada situación que viven los ganaderos: "Para un ganadero es durísimo perder todos sus animales, nadie puede imaginar lo duro que es perder el trabajo de toda una vida y ver la granja vacía. A esa gente que lo pierde todo, el gobierno de Azcón tiene que tener previsto ayudarles".

El portavoz socialista asegura que el PSOE "es un partido responsable", y más en lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria, y "queremos dejar claro que la salud humana no está en ningún riesgo, pero sí que hay una gran repercusión económica en las explotaciones avícolas y la realidad es que el Gobierno de Azcón ha llegado muy tarde porque hace más de dos semanas que los técnicos saben que hay gripe aviar en Aragón y en otras comunidades y la información se ha transmitido tarde y mal al sector y la reacción en forma de medidas está llegando muy tarde y de forma insuficiente", ha acusado.

"Esperamos que esa tardanza no tenga repercusiones indeseables", ha añadido. El diputado socialista ha señalado que existen ahora tres enfermedades que preocupan al sector, la gripe aviar, la dermatosis nodular y la lengua azul.

En el caso de la dermatosis nodular, "se ha trabajado con celeridad y seriedad en la colaboración con el Ministerio, lo que demuestra que cuando el Gobierno de Aragón colabora con el Gobierno central siempre acierta, sin embargo, cuando confronta siempre se equivoca, tal como ocurre con la política de vivienda o los datos del cribado de cáncer".

SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO

Iglesias ha indicado que el PSOE va a hacer un seguimiento exhaustivo de la evolución de la enfermedad de la gripe aviar, "obviamente tenemos que ser muy cautelosos con todo", no obstante, quiero señalar que nos encontramos ante un sector muy profesionalizado "los técnicos y los veterinarios están haciendo un gran trabajo, el problema es la dirección política". Ha añadido que "estamos seguros de que están extremando las medidas de bioseguridad".

El diputado ha expresado su preocupación por la proliferación de enfermedades en el sector agroganadero, "algo que debemos acostumbrarnos, pero debemos estar alerta como ya se ha hecho con la lengua azul o la dermatosis nodular".

Ha indicado que ha pedido al consejero que informe puntualmente en el parlamento de la enfermedad, "adopte protocolos de actuación, alejados de sensacionalismos que perjudican al sector, pero con seriedad, rigor y transparencia".

Iglesias ha manifestado que ha presentado varias iniciativas en las Cortes "para conocer con exactitud la situación actual y contar con el respaldo de las Cortes a los ganaderos que están teniendo más problemas".