El PSOE pide al Gobierno de Aragón que rectifique y recupere las ayudas a la cooperación al desarrollo

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social, Pilimar Zamora, ha pedido al Gobierno de Azcón que rectifique y recupere las ayudas a la cooperación al desarrollo, tras ser los dos últimos años la comunidad de España que menos ha apoyado los proyectos humanitarios, al recortar un 80 por ciento la partida, lo que ha significado dejar de cooperar en 32 de los 42 proyectos en los que se estaba trabajando.

Zamora ha indicado que la mayor parte de la población aragonesa, que ha cifrado en el 70% apoya que se ayude a los países desfavorecidos, "sin embargo el Gobierno de Azcón decide siempre condicionado por VOX y por ello en 2024 y 2025 ha logrado el triste récord de ser la comunidad que menos ayuda a proyectos humanitarios".

Ha señalado que en los presupuestos de 2022 "el monto total de las subvenciones de cooperación en Aragón ascendió a 5,1 millones de euros, sin embargo, en la convocatoria de 2024 se bajó hasta 886.00 euros, con lo que es imposible adoptar medidas de ayuda en aquellas situaciones de crisis humanitarias".

La parlamentaria socialista ha alertado de que la prórroga presupuestaria aún ha puesto más en jaque la escasez de ayudas del Gobierno de Aragón para cooperación.

A su parecer, Aragón tiene el "nefasto honor de ser la comunidad autónoma de España que más ha recortado en cooperación al desarrollo". Pilimar Zamora ha indicado que el presidente Azcón enunció el lunes para 2026 un presupuesto récord que puede superar los 9.000 millones de euros, pero ha trasladado su temor de que las "servidumbres con Vox otra vez van a perjudicar a los más débiles y a los servicios públicos".

La diputada socialista ha informado de que ha presentado una iniciativa en las Cortes de Aragón para que el Gobierno de Aragón explique en las Cortes los recortes de 2025 con la prórroga y los planes para 2026 en ayudas a la cooperación.

"Interpelaremos --ha avanzado-- a la consejera Susín en este mes que se celebra el día del cooperante para que explique los recortes de estas ayudas, la gestión en 2025, las planes en 2026 y pediremos que cumpla la ley y presente en este parlamento para su aprobación el Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2026-2026"