El PSOE pide al Gobierno de Azcón que "agilice" la atención dermatológica en Teruel con personal y recursos propios

TERUEL 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha registrado una proposición no de ley para su debate en el pleno de este jueves en la que pide al Gobierno de Azcón la "agilización inmediata" de la atención especializada de dermatología en Teruel mediante "personal y recursos propios del sistema público de la sanidad aragonesa" para la "adecuada y urgente citación" de pacientes.

La diputada turolense Alba Sánchez, que defenderá al propuesta, ha recordado que si hace unas semanas ya denunciaban denunciábamos el modelo por el que había optado el Gobierno de Aragón para atajar la lista de espera de este servicio, "que no es otro que privatizarlo", ahora el PSOE quiere destacar que "la solución no puede pasar por contratos de externalización". Ha apostillado que "la respuesta tiene que ser pública con más profesionales y mejor gestión".

De esta forma, ha explicado que la iniciativa presentada es una "propuesta en positivo" porque "la solución de parchear con visitas los fines de semana no es una solución a largo plazo, no refuerzan la sanidad pública y no garantizan una atención digna y en tiempo".

"¿Qué pasará en enero cuándo el contrato con Rivera finalice?", se ha preguntado, señalando que desde el PSOE siempre estarán al lado de los profesionales y de los pacientes del sistema público. "En estos momentos hay más de 2.000 turolenses esperando una cita con el dermatólogo en el Hospital Obispo Polanco, y la demora media alcanza los 716 días, casi 2 años de espera, según sabemos por los datos del portal de transparencia del gobierno de Aragón", ha apuntado Sánchez tildando la situación de "récord negativo" en la sanidad aragonesa y una muestra más del "deterioro y la falta de planificación del actual Gobierno del Partido Popular".

La parlamentaria socialista también ha afirmado que, con estas medidas, "se están destinando a la empresa privada los recursos en lugar de a más profesionales y mejor gestión", refiriéndose al informe de la Federación de Asociaciones para la defensa de la sanidad pública que sitúa a Aragón como la sexta comunidad con mayor grado de privatización y recordando que los "peores datos" de privatización "siempre se han alcanzado con gobiernos del Partido Popular".

"Desde los sindicatos de médicos también expresaban su preocupación por la tendencia general del Ejecutivo a cubrir no solo los déficits de plantilla contratando a empresas privadas, sino también la actividad rutinaria habitual de cada día en algunas especialidades que no se logran cubrir las plazas de plantilla", ha finalizado diciendo.