El PSOE pide que el Gobierno PP-Cs facilite los trámites de las 500 viviendas de los 'cacahuetes' de la Expo

ZARAGOZA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha solicitado al Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos, que facilite y agilice todos los trámites administrativos y urbanísticos para poner en marcha las 500 viviendas que proyecta el Gobierno de Aragón en los edificios denominados 'cacahuetes' de la Expo para otorgar las licencias oportunas y posibilidad que la vivienda de alquiler sea asequible para los jóvenes.

En una moción que Ranera defenderá en el pleno municipal de este mes de junio, también pide al Gobierno PP-Cs iniciar "de inmediato" las 569 viviendas públicas de alquiler para jóvenes, anunciadas hace más de un año por el Gobierno de Zaragoza, porque "no se sabe nada y no hay nada en licitación, ni en proceso administrativo".

En tono de crítica, ha lamentado que el Ayuntamiento de Zaragoza "ha puesto cero viviendas en suelo público para jóvenes, ni de alquiler, ni de compra y la fórmula más interesante es el alquiler".

En rueda de prensa, Ranera ha propuesto ubicaciones para construir estas viviendas de alquiler para jóvenes o familias con rentas bajas en los suelos de la antigua fábrica de Alumalsa, al lado del pabellón Pepe Garcés; en la avenida Cataluña; y también en Las Fuentes.

"Está bastante repartido por la ciudad y se podría poner suelo a disposición de los jóvenes, así se garantiza el sentimiento de identidad de los jóvenes a sus barrios y que no se quede gente solo de media alta de edad, sino que se mezcle con jóvenes", ha expuesto Ranera.

DATOS

La portavoz del PSOE ha contado que la media anual de licencias de vivienda en Zaragoza ha sido de 4.000 de las que entre el 40 y el 50 por ciento eran para VPO. En 2006, se produce una eclosión con Valdespartera y se llegan a las 9.000 licencias anuales.

Ranera ha apuntado que los expertos dicen que debería estar en unas 3.000 licencias anuales, pero la media de los últimos 2 o 3 años son 1.500, de las que el 4 o 5 por ciento es para algún tipo de protección.

Si se quiere llegar a las 3.000, se tiene que completar con suelo público y un esfuerzo de las administraciones, ha considerado Ranera para añadir que de esas 1.500 viviendas anuales, la media de precio oscila entre los 250.000 y 300.000 euros.

"Lo que pasa --ha lamentado Ranera--- es que no se llega a las 3.000 viviendas, se queda en la mitad y con unas medias de precio que excluyen a los jóvenes de la posibilidad de acceso a la vivienda" y supone el "bloqueo" para el acceso a la vida adulta "por no poder acceder a la vivienda y no poder tener el destino de su futuro".

Las administraciones tiene que ser sensibles y garantizar en suelo público, mediante derechos de superficie o concesiones, vivienda de alquiler para jóvenes con precio asequible, ha expuesto.

ESFUERZO

En este sentido, ha estimado que el Gobierno de Aragón "hace un esfuerzo muy importante y de sensibilidad para que los jóvenes se puedan emancipar" y ha recordado que tiene previsto poner 20.000 viviendas para jóvenes en alquiler en los próximos años, a un ritmo de unas mil anuales.

En Zaragoza, el Gobierno de Aragón plantea que de las mil anuales, unas 500 serían en los 'cacahuetes'; otras 300, en el antiguo centro de menores Buen Pastor, y otras 300 en la avenida Pirineos, que suman unas 1.100 viviendas.

En la actualidad, ha asegurado que el Ayuntamiento de Zaragoza tendría capacidad de poner 4.000 viviendas en suelo público urbanizable y le ha pedido al Gobierno PP-Cs que sea "sensible" para que los jóvenes accedan a la vivienda no en régimen de compra, "que no pueden, sino de alquiler".

Asimismo, ha puntualizado que no se hace la competencia al mercado, sino todo lo contrario, ya que es necesario poner vivienda de alquiler para los jóvenes.

Ranera ha añadido que en los años 2020-2021 se han hecho resoluciones sobre viviendas de alquiler a jóvenes y familias de rentas media-baja en alquiler porque el coste de 180.000 euros de una vivienda pública para los jóvenes sigue siendo un problema ya que "son demandantes sin capacidad" y, por eso, "hay que poner suelo para las viviendas de alquiler".