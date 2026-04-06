El PSOE pide hacer en 2026 el estudio técnico de necesidades de mejora del grupo de viviendas Andrea Casamayor

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha pedido al Gobierno de la ciudad que elabore este año el estudio técnico para conocer las necesidades reales de mejora del grupo de viviendas sindicales, Andrea Casamayor, en el distrito de Las Fuentes.

Marta Aparicio, que también es la presidenta de la Junta de Distrito de Las Fuentes, ha presentado una moción que defenderá en el pleno de este mes de abril en la que se exponen las necesidades de esta zona "abandonada" de la ciudad, que en los últimos años "ha sufrido más deterioro".

En rueda de prensa, Aparicio ha detallado la moción que consta de varios apartados en los que se incluyen las peticiones que pasan por la renovación de aceras y pavimentos; la realización de una evaluación técnica del estado de las redes de saneamiento y abastecimiento; la mejora del alumbrado público; el impulso en los programas de rehabilitación de vivienda; y también el refuerzo de presencia policial en la zona.

"En realidad no estamos hablando ni de medidas locas, ni de medidas inalcanzables, ni tan siquiera para este año estamos hablando de medidas presupuestariamente muy complicadas", ha comentado Aparicio para reconocer que "lo más costoso, sin duda", es la renovación de las redes de abastecimiento y de saneamiento, que, al igual que las otras propuestas, necesitarían de un estudio técnico que es el que piden hacer este ejercicio presupuestario.

Para el PSOE esta moción además de "necesaria", es también "urgente y, además, es de justicia", porque "no puede ser que en esta ciudad cada vez haya más vecinos de primera y más vecinos de segunda", ha criticado Aparicio.

"Creemos de verdad que el Ayuntamiento tiene la posibilidad de intervenir en un lugar donde sus vecinos realmente lo necesitan", ha incidido Aparicio quien ha invitado a todos los concejales de esta corporación a acercarse hasta este grupo de viviendas sindicales para "conocer los problemas que tienen los vecinos" y que apoyen esta moción. "Así, de paso, mostrarán a los zaragozanos que sus problemas son la máxima prioridad de todos los concejales de esta ciudad", ha añadido.

CESIÓN

La concejal del PSOE ha reconocido que la intervención del Ayuntamiento durante muchos años se ha visto "condicionada" por la singularidad administrativa de que el propietario de las calles y de muchísimas de las zonas comunes, era el Gobierno de Aragón por lo que la intervención municipal se limitaba a limpiezas y acciones muy puntuales.

En 2021, en el marco de la comisión bilateral, el Gobierno de Aragón cede esos espacios públicos al Ayuntamiento de Zaragoza, lo que facilitaba jurídicamente no solo la intervención del consistorio, sino también la inclusión de estas zonas en las contratas del ayuntamiento como la de limpieza o la de parques y jardines, pero "cinco años después esto no se ha hecho" y la zona "se ido degradando cada vez más rápido" y se ha generado una situación en la que tanto el espacio urbano como el parque residencial presentan "grandísimos signos de deterioro", ha observado.

A las aceras desgastadas, el pavimento en mal estado y la falta de limpieza en espacios "cada vez más degradados que imposibilitan ya el uso cotidiano a los vecinos" se suman otros problemas "más estructurales" en las redes de saneamiento y de abastecimiento con tramos cuya antigüedad ocasiona "graves averías y serias filtraciones incluso en los pisos con los consiguientes problemas de salubridad y que afectan tanto a los edificios como al espacio público", ha comprobado.

La rehabilitación de edificios, la mejora de las instalaciones comunes, la intervención en las fachadas son actuaciones "absolutamente urgentes y necesarias para no solo garantizar su conservación, sino también para avanzar en la accesibilidad de los vecinos", ha recalcado Aparicio para apuntar que estos problemas se enmarcan en un contexto social donde la diversidad social convive con "profundísimas desigualdades estructurales".

Aparicio ha indicado que hay una gran concentración de hogares con bajos ingresos "incluso están dentro del 1 por ciento más empobrecido de Aragón en términos relativos", ha asegurado entre los datos que ha aportado y que avalan la necesidad de intervención.

Además, estos vecinos ni siquiera pueden acceder a las ayudas de rehabilitación porque alcanzan alrededor del 40 por ciento de la obra y supone que un vecino de ese grupo sindical tiene que desembolsar en torno a 25 o 30.000 euros por la rehabilitación y el ascensor de su vivienda.

Por ello, el PSOE ha pedido que se eleven los porcentajes de las subvenciones de rehabilitación y que puedan llegar, en función de la renta, hasta el 80 por ciento, de tal manera que "todos" los vecinos puedan acceder a este tipo de ayudas, pero "a la vista está que, pese a tener mociones incluso aprobadas, poco caso nos han hecho hasta ahora", ha lamentado.

POLÍTICAS INTEGRALES

Aparicio se ha declarado partidaria de impulsar políticas públicas que acompañen la mejora del entorno urbano y residencial, junto a iniciativas que favorezcan la convivencia y la cohesión social y de una forma integral.

Por el contrario, lo que ha pasado en los últimos años es que "lejos de asumir esa responsabilidad, el Partido Popular ha optado por la inacción, por el silencio y por el abandono", ha afeado.

La concejal socialista ha comentado que en estos últimos cinco años, la zona de Andrea Casamayor ha sido objeto "de muchas promesas que nunca se han materializado; de pequeñas intervenciones superficiales, habitualmente coincidiendo, por casualidad, con periodos electorales; y una gestión que, al final, se ha basado en la dilación, en las excusas; y en la falta absoluta de voluntad política".

Todo ello, ha arrojado un resultado que para el PSOE revela que la forma en la que gestiona la alcaldesa, Natalia Chueca, "desatendiendo a los vecinos que más lo necesitan", ha concluido.