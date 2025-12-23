El PSOE pide a la Junta Electoral que adopte medidas cautelares con el discurso de fin de año de Azcón en Aragón TV

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha pedido este martes a la Junta Electoral que adopte medidas cautelares urgentes por el discurso previsto de fin de año que realiza habitualmente el presidente del Gobierno de Aragón el 31 de diciembre, ya que este año coincide por primera vez en la historia con la convocatoria electoral.

El PSOE argumenta en su petición presentada hoy en la Junta Electoral que "el discurso de fin de año del 31 de diciembre del presidente de Aragón sirve para hacer balance de lo realizado y para proceder a hacer los anuncios que estime oportuno para el siguiente año, algo que podría contravenir la legislación vigente si se realizara como habitualmente, "ya que pondría en clara inferioridad al resto de candidatos en un medio público como es Aragón TV y Aragón Radio que debe buscar la ecuanimidad".

El PSOE solicita que el discurso del presidente se limite a contenidos institucionales, sin alusiones, ni logros ni programas ni balances. Considera que los habituales discursos de fin de año del presidente de Aragón sirven para felicitar las fiestas a los aragoneses, pero tiene un componente político porque durante treinta minutos se realiza un balance de lo hecho y también se hacen los anuncios pertinentes para el año siguiente.

Los socialistas adjuntan en su petición los vídeos de los dos últimos años del discurso de fin de año del presidente, se añade además los minutos exactos en los que hace balance y los anuncios. Han pedido en su escrito que se adopten medidas cautelares porque podría colocar en clara indefensión y desigualdad en un medio con respecto al resto de candidatos. Al mismo tiempo, pide a la Junta Electoral la máxima agilidad en la decisión, una "tramitación urgente y preferente".

MÁXIMA AGILIDAD A LA JUNTA ELECTORAL

El portavoz socialista Fernando Sabés ha pedido también la máxima agilidad a la Junta Electoral, ya que desde el miércoles 17 de diciembre está pendiente de resolver dos denuncias puestas por el PSOE para sancionar al Gobierno de Aragón por saltarse la suspensión cautelar del acto de presentación del centro de salud de Arcosur y tampoco se ha resuelto la presentación en Huesca del Grado de Farmacia.

Sabés ha apuntado que sería positivo que la Junta Electoral resuelva las denuncias presentadas hace una semana. El portavoz socialista también ha lamentado que el PP conozca perfectamente la legislación electoral, pero hace publicaciones de anuncios de forma reiterada".

En ese sentido, el portavoz ha criticado el anuncio realizado por el consejero de Sanidad de construcción del nuevo hospital Royo Villanova, los anuncios de inversiones y de balance constantes de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, los anuncios de la alcaldesa de Huesca o el anuncio previsto en Huesca para que el presidente de la DPH, Isaac Claver, presente Pirineos Sur, "ya que sin duda tiene un componente electoral porque nunca se ha avanzado el cartel de este festival en el mes de diciembre, de forma habitual se hace en mayo".