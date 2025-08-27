El PSOE pide una mesa extraordinaria con el tercer sector ante la pobreza infantil en barrios de Zaragoza

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y el concejal Paco Galán - PSOE

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que pedirá, en el mes de septiembre, una mesa extraordinaria con el tercer sector ante la pobreza infantil detectada en algunos distritos de la ciudad.

Ranera ha avanzado que trasladará esta petición al Gobierno de la ciudad, que preside la alcaldesa, Natalia Chueca, en la próxima Comisión de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

"Hay barrios de Zaragoza en los que uno de cada tres niños viven en situación de pobreza infantil, la puesta en marcha de una mesa extraordinaria con el tercer sector, así como posibles incorporaciones de partidas presupuestarias para garantizar que todos nuestros niños, en un plano de igualdad y de derechos, pueden acceder al inicio del curso escolar" son algunas de las peticiones que ha comentado Ranera.

Precisamente, ante el inminente inicio del curso escolar tras las vacaciones de verano, Lola Ranera, acompañada por el concejal socialista Paco Galán, se ha desplazado al CEIP Hermanos Marx, en la calle Antón García Abril, para informar de este asunto de actualidad municipal.

CIFRAS

Para Ranera son días "preocupantes" para todas las familias aragonesas porque los niños vuelven al cole y trae consigo un gasto importante, que se cifra en torno a los 500 y 520 euros por escolar.

Ante esa situación, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto una medida en marcha, como el programa Volveremos, que, "evidentemente, ayuda a paliar este inicio de vuelta al cole", pero ha precisado que hay "otras familias, las más vulnerables, que no pueden acceder ni al Volveremos".

De los datos oficiales aportados por el ultimo informe de Ebrópolis se desprende que en distritos como Delicias o Casco Histórico, "uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza infantil".

También, la Justicia de Aragón ha alertado, en el último informe, de que hay una serie de datos en Aragón, donde se está visualizando que está aumentando la pobreza infantil.

Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza "no puede ser indiferente ante esta situación de pobreza infantil instalada en nuestros barrios, y tiene que poner medidas en marcha", ha apremiado Ranera.

"Sí al Volveremos, pero sí, sobre todo, a garantizar que las familias vulnerables pueden acceder en un plano de igualdad", ha resumido.

UNICEF

Paco Galán ha comentado que Zaragoza fue reconocida por la UNICEF como entidad responsable con la infancia y la adolescencia, pero el "Gobierno de Chueca no está haciendo suficiente para seguir manteniendo ese mérito".

Desde el Gobierno de España se ha reforzado a principios de año partidas económicas para luchar contra la pobreza infantil, "respuesta que no ha tenido la misma condición por parte del Ayuntamiento de la ciudad", ha comparado.

Son las entidades sociales las que asumen esa responsabilidad y son ellas las que demandan que estos datos, que se reflejan desde el segundo Plan de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Zaragoza, sean un elemento importante para decidir en las políticas sociales, ha apostillado Galán.

"Hay que luchar contra la pobreza infantil para que sea un elemento que nos diferencie respecto al resto de las ciudades", ha zanjado.