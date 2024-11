El PSOE pide de nuevo el compromiso del equipo de gobierno de Orduna para la erradicación de la violencia de género

HUESCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Huesca ha registrado una iniciativa para su debate en el próximo pleno "ante la ausencia de propuesta institucional por parte del gobierno de Lorena Orduna, que pese a su ruptura con Vox es incapaz de hablar de violencia de género en el pleno".

Por segundo año consecutivo y en el marco del 25N, los socialistas de Huesca presentan una moción en la que piden que se guarde un minuto de silencio al inicio de las sesiones plenarias cuando se haya producido un asesinato machista y que se recoja expresamente el motivo del mismo.

Recuerdan que en España desde el pasado 1 de enero, 40 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, 1.284 víctimas desde que se empezaron a tener registros, en el año 2003.

"Unas cifras terribles e incompatibles con una sociedad avanzada como la nuestra, cifras que esconden las vidas truncadas de mujeres, de sus hijos e hijas, de sus familias y amistades", califica la concejal socialista en el consistorio oscense, Belén Hernández Fumanal.

"Ante esta situación, advierte, no caben medias tintas". Y por eso, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres --por este lunes--, "volvemos a pedir al gobierno que dirige Lorena Orduna su compromiso con la erradicación de la violencia de género, que no es sólo una violación de los derechos humanos, sino también un serio obstáculo para el desarrollo de una democracia plena, dado que la igualdad entre mujeres y hombres está en el corazón mismo de cualquier forma de sociedad libre".

En su propuesta, el PSOE pide ratificar el compromiso municipal con la prevención de la violencia de género en todas sus expresiones, así como con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

También llama a celebrar un minuto de silencio al inicio de las sesiones plenarias, cuando se haya producido un asesinato machista en España en el periodo entre plenos, recogiéndose en el acta de la sesión expresamente.

Porque, explica, "la alcaldesa de Huesca, pese a su ruptura con Vox, es incapaz de pedir el minuto de silencio en estos términos".

Recuerda la edil socialista que "lo que no se ve, no existe. Y dar visibilidad a la violencia de género no es un gesto, no es una imagen, es un mensaje a las víctimas, a los agresores y al conjunto de la sociedad".

A juicio del PSOE, "el Ayuntamiento de Huesca debe seguir trabajando en la ruptura del silencio, en la concienciación y la sensibilización del problema que supone la violencia machista en la sociedad".

En este sentido, el último punto de la propuesta que se debatirá en el pleno del próximo jueves pide apoyar las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia, poniendo una atención especial en la infancia, adolescencia y juventud, colaborando con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

"Una vez roto el pacto con la ultra derecha, no vemos motivos para que Lorena Orduna y todo su equipo no apoyen esta propuesta", concluye Belén Hernández Fumanal, pues "los ayuntamientos y quienes formamos parte de ellos tenemos la responsabilidad y la obligación de velar por la seguridad y los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas, garantizar entornos libres de violencia, así como proteger a las víctimas, ya que la mayoría de las veces somos el primer recurso y, en ocasiones, el único del que disponen las mujeres en búsqueda de reparo y denuncia de la violencia que sufren".