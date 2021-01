El PSOE pide un plan de recursos humanos, modernizar la administración municipal y revisar las ofertas de empleo

ZARAGOZA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha solicitado al Gobierno de la ciudad que elabore un plan de recursos humanos, modernice la administración local y además revise las ofertas de empleo para adaptarla a las necesidades reales.

Ha pedido que el plan de recursos humanos sea dialogado con los grupos políticos y sindicatos para diseñar una plantilla de trabajadores, una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y una oferta de empleo adaptada a las nuevas necesidades de la ciudad del siglo XXI.

Cihuelo ha mostrado su temor de que ante la falta de adaptación a las TICs y el "debilitamiento progresivo de la plantilla" dentro de poco tendrá resultados "irreversibles".

Por ello, ha reclamado una modernización de la administración mediante procesos formativos para orientar a la administración como servidor público a tener al ciudadano en el centro de las actuaciones.

Las propuestas del PSOE recogen también revisar las ofertas de empleo y la plantilla para asegurar que la temporalidad no penalice a los interinos y, de forma paralela y ponderada, dotar las vacantes del Ayuntamiento sin cubrir y apostar por crear empleo neto.

JUBILACIÓN DEL 40%

Ros Cihuelo ha avanzado que estas peticiones las defenderán en una moción que presentarán en el pleno municipal de este mes de enero con la que pretenden que la plantilla de la administración más cercana al ciudadano conserve las características de "gran profesionalidad, especialización técnica y experiencia probada".

En rueda de prensa, ha justificado esta iniciativa porque dentro de diez años se jubilará el 40 por ciento de la plantilla, lo que provocará una situación "desestabilizadora que será un quebranto irreversible para asegurar que se prestan a la ciudadanía los servicios en las condiciones necesarias".

La finalidad es asegurar la transmisión de conocimiento, habilidades y experiencias de los trabajadores municipales que se jubilen y que tengan el tiempo de convivencia suficiente porque si se debilita el músculo de la administración tendrá consecuencias que repercuten y "de forma grave" en la ciudadanía, ha alertado.

También ha observado que la falta de adaptación de la administración a las nuevas tecnologías para prestar los servicio a los ciudadanos cuando no es de forma presencial ha supuesto que muchos servicios esenciales "no se han garantizado" y cuando se dado "no eran los que demandaba el ciudadanos, que en su mayoría eran vulnerables".