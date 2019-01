El PSOE pide a Tesorería e Intervención que ratifique el ratio de endeudamiento al dudar que sea del 101%

Publicado 31/01/2019 14:21:22 CET

ZARAGOZA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Trívez, ha remitido sendas cartas a Tesorería e Intervención para que concreten el importe exacto de la deuda del tranvía a imputar al cómputo general de endeudamiento y la ratio que supondría en Hacienda municipal.

Trívez ha calificado de "carnaval de la mentira" este proceso del presupuesto y ha recordado que el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, "tuvo el cuajo" de decir que no había problemas para que el Ayuntamiento se endeudara, "pero a día de hoy este borrador de presupuesto no deja de ser un brindis al sol y un documento al que falta rigor y veracidad".

En rueda de prensa, el edil ha reiterado que "en esta etapa del carnaval de la mentira, los 84.7 millones del tranvía computará a deuda hay que saber la tasa de endeudamiento", motivo por el que ha remido sendas misivas.

Trívez ha emplazado a conocer la cifra oficial. "Hay que ver si la deuda del tranvía es aceptada con los criterios de Hacienda y si la tasa está por debajo del 110" y, según el PSOE, se supera ese límite.

TEJIDO SOCIAL

"Si no sobrepasa el 110 por ciento se verá si se da el 'OK' de Hacienda y ese requisito se habría solucionado, pero podemos encontrarnos con que sean los propios servicios del Ayuntamiento los que reconozcan que, a día de hoy, se supera el 110 por ciento y no se pueden pedir préstamos y el borrador de presupuesto es un brindis al sol", ha resaltado.

A juicio de Javier Trívez, el paso del tiempo "da la razón" al PSOE en el sentido de que no se puede discutir un presupuesto que "se basa en la falsedad".

Ha abogado por trabajar en favor de las entidades sociales y hacer las modificaciones de crédito de 13,7 millones sobre la prórroga del presupuesto que dispongan de las subvenciones de este año.

Ha estimado que este asunto se puede solucionar la próxima semana, al argumentar que "políticamente se puede priorizar" y no dejar fuera del debate a este tejido social tan sensible.