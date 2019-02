El PSOE prepara un Plan de vivienda que amplía el parque municipal, la rehabilitación y se abre a la clase media

Publicado 27/02/2019 15:13:36 CET

ZARAGOZA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE perfila un Plan de vivienda alternativo para hacer frente, en breve tiempo, al crecimiento del parque público, incidir en el precio de las viviendas de alquiler y que sea una solución a los problemas de las clases medias y de los jóvenes. La iniciativa contendrá además un "ambiciosa" rehabilitación de vivienda pública y privada así como de sus entornos.

La propuesta socialista viene "forzada" por la necesidad de ofrecer una respuesta "justa, integral y viable" a los zaragozanos, después de los "reiterados fracasos" del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) en materia de vivienda.

También justifican este plan tras constatar que el aprobado unilateralmente, asociado a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), es "fundamentalmente" un plan de inversión, demasiado caro (200.000 euros por vivienda contando el valor del suelo) y con poca repercusión social, porque apenas aumentaría un 10 por ciento el actual parque de vivienda (228 viviendas, además de los 80 pisos tutelados de Las Fuentes).

Zaragoza Vivienda ha tenido en estos cuatro años más recursos económicos que en los últimos mandatos, aunque no se ha traducido en un mejor acceso de los zaragozanos a la vivienda, ha criticado el PSOE en una nota de prensa.

"De hecho, los ciudadanos lo tienen hoy más difícil que en plena crisis, ya que no se encuentran alquileres medios, cuyo precio se encarece a un ritmo del 8 por ciento anual, por no referirnos al exiguo 4 por ciento de vivienda pública que se ha promovido entre 2015 y 2018 y que no se va a culminar".

"FRACASO"

Otros proyectos como Alegra tu Vivienda, orientado a la captación de vivienda usada para alquiler solo ha conseguido una tercera parte de su objetivo (400 unidades) resultando un "fracaso estrepitoso".

Este panorama ha llevado al PSOE ha elaborar un nuevo programa de Vivienda que parte de la necesidad de poner en el mercado nuevas viviendas de alquiler.

El Ayuntamiento dispone de suelo suficiente para abordar esta propuesta a través de fórmulas que liberen al consistorio de asumir en exclusiva el esfuerzo inversor que requieren los nuevos inmuebles que, además de reforzar el trabajo contra la exclusión social, se destinarán a atender las necesidades de la clase media.

El Plan que elaboran los socialistas impulsa de manera decidida la rehabilitación de vivienda, pública y privada a partes iguales, así como los entornos de las mismas, y dedica los esfuerzos a resolver los problemas de accesibilidad y de eficiencia energética, han destacado.