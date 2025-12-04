El PSOE propone que destinar una partida para ejercer el derecho de tanteo y retracto de las VPO

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha propuesto al Gobierno de la ciudad que destine una partida en el presupuesto de 2026 para ejercer el derecho de tanteo y retracto de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) para incorporarlas al parque público.

Cihuelo ha reclamado que el Ayuntamiento de Zaragoza vuelva a ser "promotor, gestor y garante" de un parque público de vivienda, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, de tal forma que pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las VPO que se transmitan, adquiriéndolas al precio marcado por los módulos oficiales y reincorporarlas al parque público de alquiler asequible.

"Que la VPO siga siendo VPO. Que las viviendas de protección oficial que se construyeron con el bolsillo de todos los zaragozanos, vuelvan a ser de los zaragozanos, y no las dejemos escapar, para seguir incrementando el parque público", ha recalcado.

La edil socialista ha explicado que el marco jurídico autonómico contempla esta posibilidad al ser una "herramienta para proteger el carácter social de las VPO".

Según sus cálculo cada vez que se reúne el Gobierno de Zaragoza, que es cada quince días, hay entre 20 y 250 casos en los que se podría ejercer el derecho de tanteo y retracto, lo que arroja una dato de unas 50 al mes y son entre 500 y 600 viviendas anuales. "El Ayuntamiento no tiene presupuesto para recuperarlas de golpe, pero si habilitar una partida para asumir una parte. Gobernar es decidir", ha zanjado.

RETO

De esas 500 VPO, Cihuelo ha propuesto destinar una partida para recuperar las máximas posibles porque se han construido con el esfuerzo de todos los ciudadanos y tienen que estar a disposición de los ciudadanos. Además, sería una forma de influir en el precio del mercado y en el bienestar de la ciudadanía ha apuntado.

"Es un reto al que el PSOE no va a dar la espalda y seremos insistentes", ha avanzado para confiar en contar el apoyo de los grupos municipales en el Consejo de Zaragoza Vivienda y en otras posibilidades de participación política.

Tras sentenciar que la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda "es una especie de API" y el programa Alza de captación de vivienda de particulares "está siendo un auténtico fracaso", ha anunciado que presentará una interpelación en la Comisión de Urbanismo para "reorientar las políticas originarias de Zaragoza-Vivienda".

TRES OBJETIVOS

Al respecto, ha recordado que el PSOE se marca tres objetivos fundamentales en vivienda. El primero de ellos, la promoción pública masiva, como se hizo en otros tiempos a través de Zaragoza-Vivienda, activando todos los suelos municipales disponibles y participando el Ayuntamiento en dicha Sociedad como promotor público también en los programas autonómicos de vivienda.

"Es decir, que el suelo de los zaragozanos sea promovido, construido y gestionado por los zaragozanos. Esto es fundamental para realmente poder tener algún tipo de influencia en el mercado de la vivienda", ha especificado.

En segundo lugar, Cihuelo ha apostado por la gestión directa del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Vivienda, de toda la vivienda que le corresponde en cada desarrollo urbanístico, con la idea de seguir aumentando también el parque público.

Además, ha recordado que más de 2.000 VPO se construyeron en su día con la participación de Zaragoza Vivienda, "fundamentalmente con gobiernos socialistas", como las promociones de Zalfonada, San Bruno o Las Armas, o cooperativas en Valdespartera.

CAMBIO DE CICLO

Para ello, ha calificado de "muy importante" ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas de protección oficial que vayan a ser transmitidas y que en su día se construyeron con el esfuerzo de todos los zaragozanos, con el suelo de todos los zaragozanos. "No podemos permitir que ahora se vayan al mercado libre y, por tanto, mermando los recursos y la disponibilidad del parque público de vivienda de Zaragoza".

Ha apostado porque esta Sociedad Municipal recupere "el músculo" que tenía en su día poniendo el personal adecuado. "Ahora mismo se está externalizando la redacción de proyectos para construir vivienda o para cualquier otra situación. Con ese dinero, se podríamos tener un arquitecto todo el año en Zaragoza Vivienda, ha comparado.

Ha sido clara al apuntar que el PSOE no quiere que "la derecha se aproveche para servir a los intereses del mercado con el eufemismo de 'alquiler asequible', que ha cifrado en unos 700 euros mensuales una vivienda para una madre y un hijo. "Desde el PSOE queremos mantener la vivienda pública que ha nacido de suelos públicos con promoción y gestión pública y, por supuesto, protegida de las fauces del libre mercado".

A su parecer, Zaragoza necesita un "nuevo ciclo" de política de vivienda que sea "serio, valiente", y que utilice todas las herramientas públicas disponibles para reducir los precios, aumentar el parque municipal de vivienda y ofrecer alternativas reales tanto a los jóvenes como a las familias trabajadoras, pero también a todas las personas atraviesan por una transición en su proyecto vital, ha expuesto.

Por ello, ha abundado en que la vivienda pública "no puede acabar siendo un negocio privado. La vivienda pública debe de ser promovida, construida, gestionada y protegida. Este es el compromiso que hace el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza".