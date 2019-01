El PSOE propone una modificación presupuestaria para que las entidades sociales dispongan de 22 millones de euros

Publicado 24/01/2019 13:15:32 CET

ZARAGOZA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Trívez, ha propuesto una modificación presupuestaria para garantizar los 22 millones de subvenciones de las entidades sociales y de esta forma puede atender las necesidades y servicios que cubren ante la falta de presupuesto municipal para 2019.

Las subvenciones que se recogen en el capítulo 4 del presupuesto no son objeto de prórroga, pero el pleno puede modificar cualquier partida propuesta por el equipo de gobierno y de esta forma los 22 millones del capítulo 4 no prorrogado no tendría problema de ser asumido temporalmente hasta que se apruebe un presupuesto este ejercicio.

"Es buscar una prioridad temporal para estas entidades y dar seguridad a lo que nos parece prioritario. La gestión es cuestión de prioridades", ha dicho Trívez.

En rueda de prensa, junto con la concejal del PSOE, Lola Campos, han presentado una moción, que defenderán en el pleno de este mes, en la que se insta al Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) a que establezca las modificaciones de crédito necesarias para que en esa prórroga hasta que haya presupuestos las entidades tengan garantizado lo que percibían en años anteriores.

"Siempre es mejor tener presupuesto que no tenerlo, pero el borrador del presupuesto de este año es un brindis al sol y está mal elaborado porque parte de ingresos que no son los que se pueden sustentar y hay al menos 32,8 millones que no sabemos que vayamos a percibir y necesitamos la respuesta del Ministerio de Hacienda sobre si computa o no la deuda del tranvía para estar por debajo del ratio del 110 por ciento de endeudamiento y poder pedir créditos", han esgrimido.

"FALSO"

Trívez ha aclarado que desde punto de vista económico no se puede negociar un presupuesto, que "es falso y un brindis al sol porque no hay seguridad de tener esos 32,8 millones de ingresos que figuran".

Ha abundado en que en la actualidad "no se dan las condiciones para negociar el presupuesto", para dejar claro que "no hay que interferir" en las entidades de acción social. Por ello, con su propuesta de modificaciones presupuestarias se podrían sacar las convocatorias y poner a circular el dinero de este año y ello "no invalida ir a un nuevo presupuesto".

Para que las entidades dispongan de los 22 millones de euros de subvención "hay que quitar de un sitio para poner otro y el PSOE cree que hay cosas que pueden esperar". "Sería aconsejable que el Gobierno las negociara con nosotros previamente y no pondremos grandes reparos a lo que ellos nos digan y si quieren que les ayudemos gustosamente lo haremos", han apuntado.

Tras precisar que sería extraer 22 millones de un presupuesto total de 702 millones de euros ha apuntado que los 1,8 millones de la sociedad 'zaragoza@desarrolloexpo' se podría destinar a entidades sociales como los 1,5 millones de CAF sin ejecutar de costes financieros.

"MONEDA DE CAMBIO"

Lola Campos ha aseverado que el gasto social no puede quedar cautivo, ni ser moneda de cambio entre la derecha y la izquierda, sino que tiene que ser "prioritario y libre de cualquier incertidumbre".

Campos ha expuesto que entre las entidades hay preocupación y al grupo socialista les han transmitido "unidad" de todos los grupos para salvar el escollo del gasto social, ya que estas entidades prestan servicio a 100.000 zaragozanos y dan empleo a cientos de ciudadanos.

"Todas las entidades piden salvar el gasto social y sobre todo que se gane el mayor tiempo posible, no perderlo en disquisiciones, sino ponerse de acuerdo todos los grupos en hacer del gasto social un gasto prioritario y buscar el acuerdo que de tranquilidad y salida al trabajo de cada día", ha dicho.

Campos ha reiterado que esta moción quiere ganar tiempo al debate entre cantidades de un año u otro a la hora de hablar del presupuesto y hacer caso a las entidades cuando piden una respuesta y con el acuerdo de todos.

Ha propuesto "iniciar el intento de acuerdo para ver de donde se desplazan las partidas para atender estas prioridades y que el dinero social quede definido y el resto del presupuesto vendrá con la negociación o con la siguiente corporación".

A su entender, "no está habiendo grandes diferencias entre izquierdas y derechas en la acción social". "Qué entidades son de izquierda o derecha", se ha preguntado, para señalar que la iglesia "tiene una parte muy social y este gobierno ha incrementado algunas de sus partidas porque si trabajan bien eso nadie lo cuestiona".

"Reeditar el panorama en las entidades sociales no chirría en la voluntad de ningún grupo porque lo que se ha hecho estos ejercicios anteriores no tiene por qué ser un problema este año", ha apostillado.