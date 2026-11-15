El PSOE propone en Teruel reforzar la inspección y el control para garantizar precios "justos" al sector primario

Los candidatos al Congreso y al Senado, Herminio Sancho, José Ángel Galve, Mª José Villalba y Silvia Gimeno, junto al secretario general del PSOE Teruel Rafael Guía y otros representantes institucionales en la muestra de ganado de la feria de Aguaviva. - PSOE TERUEL

TERUEL 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado por la provincia de Teruel, Herminio Sancho y María José Villalba, respectivamente, acompañados por el secretario general de los socialistas turolenses, Rafael Guía, y otros representantes en las instituciones, han asegurado que un gobierno del PSOE reforzará los instrumentos de inspección y control para el cumplimiento efectivo de la Ley de Cadena Alimentaria, que busca garantizar los precios "justos" a los productores prohibiendo la venta a pérdidas.

En este sentido, reconvertiría la actual la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en una agencia estatal con instrumentos más ágiles y eficaces para su cumplimiento.

Desde la Feria de Aguaviva, en Teruel, han destacado la necesidad de mejorar la protección del eslabón más débil de la cadena alimentaria, el agricultor y el ganadero, eliminando las prácticas abusivas y equilibrando las posiciones de negociación con el cumplimiento efectivo de una Ley que, han recordado, fue rechazada tanto por los diputados de PP como de Vox.

De hecho, ha denunciado el cabeza de lista al Congreso de los Diputados Herminio Sancho, cualquiera de las actuaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo para corregir el alza de los precios y de los costes en el sector primario "ha sido continuamente boicoteada" por los partidos de derecha y ultraderecha".

"Votaron --ha dicho-- a favor de las grandes cadenas alimentarias que tienen a la agroalimentación como una especulación de enriquecimiento que servir el papel que debe tener", ha dicho Sancho destacando que la Ley pretende que el sector productor "cubra los gastos".

Desde el PSOE han considerado que la ley impulsada por el Gobierno de progreso de Pedro Sánchez "ha contribuido a corregir esas prácticas abusivas en la negociación de agricultores y ganaderos con los distribuidores y comercializadores".

DATOS

Así señalan que, desde su aprobación, se han impuesto ya 400 multas por un importe superior a 3,3 millones de euros. "Ya prohíbe explícitamente vender a pérdidas, con multas de entre 3.001 y 100.000 euros. Ahora lo que hace falta es que se cumpla, y eso depende de inspeccionar, de aumentar los controles. Y también eso lo dificultan PP y Vox", ha insistido Sancho.

El Gobierno de España, ha comentado Sancho, reforzó los controles de la AICA, que ya en 2024 inspeccionó más de 8.000 relaciones comerciales, más del triple que el año anterior. Pero, además, en 2025 propuso además convertirla en una agencia estatal de inspección, con más capacidad para vigilar y proteger, pero PP y Vox votaron nuevamente en contra, ha lamentado.

"No hay futuro para el campo y la pesca sin profesionales que puedan vivir de su trabajo y jóvenes que quieran continuar esa labor. Y so no es lo que están defendiendo ni PP y Vox, pese a autoproclamarse como los garantes del mundo rural. En realidad, allá dónde gobiernan, también en Aragón, se niegan a establecer controles a la vez que dicen que la Ley de la Cadena Alimentaria no funciona. Lo que quieren es vender el medio rural al mejor postor a las grandes compañías y fondos buitre", ha asegurado el cabeza de lista al Congreso de los socialistas turolenses.

La aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria forma parte de las 43 medidas acordadas con las organizaciones agrarias para la mejora del sector que también incluye la simplificación de la Política Agraria Común (PAC), comercio, seguros, fiscalidad y financiación, sanidad animal y relevo generacional.

"Se han implementado ya en un 90% y están contribuyendo decisivamente en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones españolas", han asegurado.

SECTOR POTENTE

La candidata al Senado, María José Villalba, ha destacado que la provincia de Teruel cuenta con un sector agroalimentario "potente en muchas de sus variantes" y ha defendido que las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez "son un espaldarazo para que el eslabón más débil de la cadena no sufriera en todo el proceso".

Además, esta Ley se une a otras medidas con las que el Gobierno ha reforzado el marco normativo y estratégico con iniciativas como la Estrategia Nacional de Alimentación, para consolidar España como potencia agroalimentaria, o la Ley de Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

"El balance es el de un Gobierno que ha protegido rentas de agricultores y ganaderos, ha respondido a cada crisis y ha invertido en modernización", han dicho los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado.