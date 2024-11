El PSOE propone transferir a los ayuntamientos 7 millones sin ejecutar para combatir la despoblación en Aragón

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Darío Villagrasa, ha propuesto al Gobierno autonómico que transfiera a los ayuntamientos de las tres provincias las partidas presupuestarias que queden sin ejecutar en este año, que ha estimado en siete millones de euros, para luchar contra la despoblación en la comunidad autónoma.

Villagrasa ha recordado en una rueda de prensa este martes las advertencias del PSOE al Gobierno de Aragón cerca de la dificultad de tramitación de las más de 20 líneas del Fondo de Cohesión Territorial antes de final de año, así como de la eficacia de algunos proyectos, como el Centro de Estudios de la Despoblación, la celebración de un congreso internacional o campañas de promoción.

Tras constatar ya en el verano que muchas de esas líneas y proyectos iban a quedar sin ejecutar, "desde el PSOE insistimos en que si la voluntad del Gobierno de Aragón es que esos recursos combatan de manera certera y real la despoblación en los pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel tiene herramientas para hacerlo de efectivo".

Además, el parlamentario del PSOE ha manifestado la preocupación de los socialistas por el hecho de que la lucha contra la despoblación sea "pagana" de la "nula voluntad" del Gobierno autonómico para ejecutar la partida presupuestaria destinada a ello, más aún cuando "se vanaglorian" de destinar una cantidad de recursos y fondos nunca antes vistos para esta cuestión.

INICIATIVA PARLAMENTARIA

En este sentido, Darío Villagrasa se ha referido a una proposición no de ley (PNL) que se debatirá en el próximo pleno que aboga por "destinar todos esos recursos que el Gobierno de Aragón sea incapaz de ejecutar, consciente de que no va a poder hacerlo antes del final de año, a los ayuntamientos a través de una transferencia incondicionada, a los ayuntamientos para que los inviertan en políticas de lucha contra la despoblación".

Ha argumentado que las administraciones locales son las más cercanas al ciudadano y esta iniciativa se podría llevar a cabo tras realizar una modificación presupuestaria urgente por parte del Ejecutivo autonómico. Ha estimado en más de siete millones de euros la cuantía de la que se dispondrá.

"No es cuestión menor --ha afirmado Villagrasa-- porque el fondo de financiación de proyectos de lucha contra despoblación (FIHUZAR), dotado con 4,5 millones de euros no será ejecutado en este año; y el centro de estudios y la realización de un congreso internacional, dotado con más de un millón, no se ha materializado en ninguna política".

También ha lamentado que el portal inmobiliario rural y otras campañas de dinamización "ni están ni se les espera", del mismo modo que "líneas dentro del fondo de cohesión territorial, como los comedores vecinales, de accesibilidad a viviendas, ayudas a la eficiencia energética o a explotaciones agrarias o ganaderas, no están convocadas llegados al mes de noviembre y, por tanto, no se pondrán en marcha".

"Si no se acepta una propuesta totalmente positiva, constructiva y sana como es esta del PSOE, veremos la ineficacia del Gobierno de Aragón en ejecutar y en materializar sus compromisos, además de su nula voluntad de que los recursos vayan a la lucha contra la despoblación", ha expresado el portavoz adjunto de los socialistas en el Parlamento autonómico.

PRESUPUESTO

Por otro lado, Villagrasa ha reprochado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que "está escribiendo, casi todos los días, una nueva página en la historia forjada en el Libro de Oro de Aragón", no tener "horas suficientes" para atender las "políticas reales" de lucha contra la despoblación y del día a día de los pueblos, porque en el "presupuesto más alto de la historia" no hay incremento financiero para que las comarcas sufraguen los incrementos del coste de los servicios que prestan.

Ha ironizado acerca de los miles de millones de inversión empresarial, "muchos de ellas heredados y que a veces contabiliza por dos o por tres", y de las afirmaciones de Azcón sobre convertir a Aragón en la Virginia europea.

Darío Villagrasa ha opinado que hay herramientas suficientes para que el dinero llegue al medio rural, por lo que ha interpelado al PP y VOX para que acepten en la sesión plenaria de este jueves que "el dinero no quede en el olvido, cumplan sus promesas electorales y compromisos presupuestarios".

Así, el diputado ha emplazado a Azcón y su equipo de gobierno a "ponerse a trabajar, dedicarse menos a la política de las macrocifras y dejar de mirar al pasado y a Madrid, asumiendo sus responsabilidades de gestión".