El PSOE reafirma que "no renuncia" al Corredor Cantábrico-Mediterráneo con doble vía electrificada y alta velocidad

El secretario general Rafael Guía asegura que la posición de los socialistas turolenses “no ha variado ni un ápice” y ha apelado a la “coherencia” - PSOE TERUEL

TERUEL 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Teruel ha reafirmado este miércoles que mantiene su defensa de un Corredor Cantábrico-Mediterráneo con doble vía electrificada y alta velocidad entre Zaragoza y Sagunto, y ha asegurado que su posición "no ha variado ni un ápice" tras la presentación del estudio informativo del Ministerio de Transportes sobre el futuro de la infraestructura.

Así lo ha manifestado el secretario general de los socialistas turolenses, Rafael Guía, quien ha insistido en que el partido "no renuncia" a esta reivindicación histórica y ha apelado a la "coherencia" de la formación. "No es una estrategia. No es una pose. Es coherencia respecto a nuestra trayectoria y a lo que hemos hecho siempre", ha señalado.

Guía ha defendido que todos los avances registrados en el desarrollo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo se han producido bajo gobiernos socialistas y ha asegurado que tanto el origen del proyecto como los principales trámites para su impulso corresponden a los ejecutivos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

Frente a ello, ha acusado a los gobiernos del Partido Popular de haber mantenido una "falta de inversiones" en la línea convencional y de provocar la paralización y caducidad de los estudios informativos durante los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy.

El dirigente socialista ha contrapuesto además la postura del PSOE de Teruel con la del PP, al que ha acusado de utilizar el corredor ferroviario "como munición para la confrontación" política sin mostrar, a su juicio, un compromiso real con el futuro de la infraestructura.

DEFENSA DEL TERRITORIO Y DIÁLOGO CON EL MINISTERIO

En este sentido, Guía ha recordado que el PSOE de Teruel respaldó recientemente la manifestación convocada en defensa del futuro del tren, una movilización de la que, según ha señalado, "el PP se borró", y ha destacado también el apoyo de los socialistas a distintas mociones institucionales en favor de un corredor ferroviario de alta capacidad, con doble vía electrificada y alta velocidad.

"Seguimos ahí y haremos todo lo posible para que el Ministerio de Transportes lo entienda", ha afirmado el secretario general, quien ha anunciado que el PSOE de Teruel ya había solicitado una reunión con el ministro Óscar Puente antes de que lo hiciera la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

Guía ha reconocido que el Gobierno de España está impulsando numerosas actuaciones beneficiosas para la provincia, aunque ha dejado claro que los socialistas turolenses discrepan de las conclusiones recogidas en el estudio informativo presentado la pasada semana sobre el corredor ferroviario.

"No podemos estar de acuerdo con esas conclusiones y trabajaremos para que comprendan nuestra posición estratégica, que va más allá del comprensible interés del Ministerio por poner cuanto antes en funcionamiento la línea convencional en las mejores condiciones posibles", ha explicado.

COMPATIBLE CON MEJORAR LA LÍNEA ACTUAL

El secretario general del PSOE de Teruel ha defendido que resulta "perfectamente compatible" seguir reivindicando la planificación y construcción de un Corredor Cantábrico-Mediterráneo con doble vía electrificada y alta velocidad entre Zaragoza y Sagunto, al tiempo que se apoyan las actuaciones destinadas a mejorar la interoperabilidad y fiabilidad de la infraestructura ferroviaria existente.

A su juicio, la planificación ferroviaria requiere trabajar con horizontes temporales amplios, por lo que considera necesario avanzar en la modernización de la línea actual sin abandonar el objetivo final de construir una nueva infraestructura.

Por último, Guía ha reivindicado el "compromiso claro" del Gobierno de Pedro Sánchez con la mejora del ferrocarril en la provincia y ha sostenido que, hace ocho años, la línea se encontraba en una situación de "semiabandono", mientras que las actuaciones previstas entonces por el Partido Popular estaban, en su opinión, claramente infrafinanciadas.