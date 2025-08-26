El PSOE reprocha al Gobierno de Aragón la eliminación de ayudas para puntos estratégicos para la extinción de incendios

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Medio Ambiente del PSOE en las Cortes de Aragón, Silvia Gimeno, ha afirmado que el Gobierno de Azcón ha eliminado las ayudas para elaborar protocolos preventivos en los puntos de agua estratégicos para la extinción de incendios forestales, al llevar dos años sin convocarlas.

Gimeno ha considerado "lamentable" que el Ejecutivo autonómico no haya convocado estas ayudas para la disposición y carga de agua en los municipios de medios de extinción de incendios forestales, y ha pedido medidas a largo plazo y poner en marcha las líneas estratégicas de prevención.

Ha recordado que esta línea fue impulsada "siguiendo los parámetros europeos" por el anterior Gobierno dirigido por Javier Lambán y que estaba considerada "fundamental" en la lucha contra los incendios.

Por ello, Gimeno ha avanzado que, en el próximo pleno de las Cortes, los socialistas van a preguntar cuándo se van a convocar estas ayudas y presentarán una iniciativa para que se haga "con urgencia", así como para pedir la puesta en marcha de un plan de tratamientos silvícolas, un protocolo de cortafuegos en lugares estratégicos, un plan de limpieza de entorno de núcleos y apoyo a la ganadería extensiva.

Ha señalado también que el Ejecutivo socialista publicó en mayo de 2023 una convocatoria de ayudas para municipios de menos de 5.000 habitantes con el fin de que elaboraran protocolos preventivos forestales para "evitar o al menos minimizar" los daños provocados por el fuego en viviendas, parcelas y fincas.

"El objetivo era identificar y señalizar los puntos de agua estratégicos en las infraestructuras locales de los municipios aragoneses para la disposición y carga de agua de los medios de extinción en las zonas de interacción de lo urbano y lo forestal", ha explicado.

En las resoluciones, ya con el Gobierno PP-VOX, quedaron fuera 51 ayuntamientos que habían solicitado estas ayudas, que se concedieron a 209 municipios, ha asegurado Silvia Gimeno.

REVISIÓN DEL PLAN FORESTAL

La parlamentaria socialista ha agregado que tras dos años de Gobierno de Azcón todavía no se conoce la revisión del Plan Forestal que anunciaron, ya que solo anunciaron que plantarían más árboles en toda la Comunidad, pero no se conocen los planes preventivos que incluía.

En este sentido, ha pedido al Ejecutivo trabajar en las líneas estratégicas a largo plazo que había marcadas anteriormente por grave peligro que suponen los incendios de sexta generación, esto es, planes de tratamientos silvícolas, planes de cortafuegos en lugares estratégicos de espacios protegidos, planes de protección de núcleos con muchas masas forestales alrededor y apoyo de la ganadería extensiva.

Gimeno ha indicado que tampoco ha dado a conocer el Gobierno el cumplimiento de los planes que incluye la ley de protección civil y gestión de emergencias como la creación del consorcio de bomberos o la creación de una academia de emergencias y bomberos.

"La ley se aprobó hace 14 meses y como todo lo relacionado con lo forestal no han hecho nada, ni a corto ni a largo plazo, se han limitado a anunciar una agencia aragonesa de emergencias", ha concluido.