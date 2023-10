El PSOE Teruel acusa al PP de "utilizar las instituciones con intereses partidistas y personales"

TERUEL, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Teruel ha acusado al Partido Popular de "utilizar las instituciones con exclusivos intereses partidistas y para satisfacer objetivos personales, olvidando por completo no sólo el buen funcionamiento y las más básicas condiciones democráticas, sino el cumplimiento del mandato recibido por los ciudadanos".

El portavoz del partido, Pedro Polo, ha asegurado, en rueda de prensa, que los populares "sólo piensan en llegar al poder y a partir de ahí se olvidan del interés general que nos compete a todos y por lo cuál han sido elegidos" y ha hecho referencia a la expulsión de la oposición de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz como un ejemplo de su forma de hacer política: "Un rodillo que no deja trabajar a la oposición".

También ha puesto como ejemplo al presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y a los diputados provinciales Raquel Clemente y Carlos Boné, que compaginan sus actas en las Cortes de Aragón, el Congreso de los Diputados y el Senado.

Ha manifestado que, "aunque mantener las actas sea legal, se está demostrando que mantener los dos cargos no es compatible y que, por tanto, les impide realizar de forma correcta su trabajo". De hecho, ha recordado que la Diputación de Teruel ha tenido que cambiar la fecha de sus plenos ordinarios para que al presidente no le coincida con los plenos de las Cortes de Aragón, como ocurrió la semana pasada.

Polo ha indicado que Joaquín Juste había mostrado su intención de a dejar el acta en las Cortes de Aragón pero ha dudado de que vaya a cumplir ese propósito tras cambiar la fecha de los plenos ordinarios por segunda vez desde que comenzó la legislatura, devolviéndolos al miércoles, cuando se habían cambiado al jueves apenas un mes antes.

"Y el motivo de seguir con el escaño en las Cortes es un motivo puramente partidista que nada tiene que ver con el interés general", ha asegurado, apuntando que en la lista le sigue la diputada de Aragoneses, Berta Zapater, y les preocupan los equilibrios dentro del gobierno "pentapartito".

"Son legales, pero no dejan de ser poco éticas. Faltan a sus obligaciones y no dedican el tiempo necesario a las responsabilidades con los turolenses, para gobernarnos y sacar adelante la provincia", ha dicho Polo.

En el caso de Juste se ha preguntado cómo hace para ir a las comisiones en las Cortes de Aragón y estar al tanto del día a día de la DPT, "con todo lo que conlleva una etapa inicial que se supone que debería ser más intensa y para llevar adelante su proyecto. Pero claro, a día de hoy no se sabe qué proyecto tiene".

Respecto a Raquel Clemente y Carlos Boné, que compaginan sus cargos de diputados provinciales con escaños en el Congreso y en el Senado, Polo ha dicho no saber "de qué se están ocupando en la Diputación", pero ha considerado que "no hay tiempo para dedicarse a las dos cosas".

"Sólo en cuestiones obligatorias, como son las asistencias a las comisiones o al pleno en Madrid o en Zaragoza, no se si están cumpliendo con esa obligación, Me temo que no", ha dicho, enfatizando que todos son también alcaldes de sus respectivos municipios.

Ha recordado que no recibieron respuesta sobre por qué no dejaban su cargo y si lo iban a dejar cuando le preguntaron al presidente de la DPT, en el pleno de la pasada semana, pero que sí dijeron en un medio de comunicación que no dejaban ninguno de sus puestos "por si volvían a repetirse las elecciones", un motivo que el portavoz socialista ha tildado de "egoísta y poco útil a los ciudadanos".

POLÍTICA NACIONAL

A Clemente en particular y al PP en general, Polo les ha afeado que se dediquen a hablar más de política nacional que de política provincial o autonómica. "Están pendientes de Madrid y nos lanzan todos, desde la señora Clemente al señor Azcón, el argumentario que nos mandan de Génova y lo repiten de forma machacona. No sé que ocurriría si no existiera Sánchez, porque sin Sánchez son la nada", ha dicho.

Al portavoz le ha parecido "muy hipócrita" que quienes sólo se mueven por los intereses de su partido critiquen a la secretaria general del PSOE Teruel por apoyar que su secretario general intente continuar con el proyecto de un gobierno progresista. Ha respondido a las críticas lanzadas por Raquel Clemente y Alberto Herrero sobre la firma de un manifiesto preguntándose "si se lo han leído, porque sacan unas conclusiones que nada tienen que ver con lo que allí pone".

"Habla de progreso, de convivencia entre todos los españoles. Recalca que queremos seguir avanzando en derechos, en igualdad de género, que queremos un país moderno, que respete la diversidad territorial, que trabaja y alcanza los fondos europeos que el PP no quería que llegarán", ha dicho Polo contrastando estos objetivos con la agenda "regresiva" de los conservadores con sus socios preferentes de VOX.