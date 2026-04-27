El PSOE tilda de "chapuza" el proyecto de Distrito 7 al quedar desierta la segunda mesa de contratación

Archivo - Exterior de la antigua fábrica Giesa con la emblemática torre al fondo y tejas en primer plano - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha criticado de "chapuza" el proyecto dedicado al sector audiovisual, Distrito 7, en la antigua fábrica de ascensores Giesa, después de que la gestión haya quedado desierta en la segunda mesa de contratación de esta concesión demanial.

"Es una muestra más de la incapacidad de gestión del equipo de la alcaldesa, Natalia Chueca y una más de sus chapuzas", ha sintetizado Horacio Royo.

El PSOE, ha recordado el concejal, ya advirtió de esta situación la semana pasada, y lo sucedido este lunes "constata que es otro absoluto fracaso de la alcaldesa en uno de sus grandes proyectos estrella".

Se suma a una "lista de fracasos repleta de ejemplos", entre los que ha citado el Parque de Atracciones, "por el mal planteamiento y desarrollo de la alcaldesa Natalia Chueca" y demuestra que ha sido un proyecto "mal planteado y mal concebido por parte de la alcaldesa".

Según Royo, "en lugar de escuchar a los vecinos y atender lo que venían siendo sus históricas reivindicaciones en este espacio, Chueca decidió sacarse de la manga un proyecto que nadie había pedido, que no hacía falta y que no tenía un recorrido posible. Eso hoy ha quedado claro", ha zanjado.

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha gastado cerca de 20 millones de euros en la rehabilitación y equipamiento del edificio de la antigua Giesa y "es hora de que la alcaldesa asuma su fracaso, su error, su responsabilidad y rectifique", ha instado Royo, quien ha apremiado a que "lo haga de una manera clara y sin ningún tipo de matiz".

A su parecer, la alcaldesa "no puede seguir perseverando en el mismo error" y, por tanto, lo que debe hacer --a su juicio-- es escuchar a los vecinos, convocar a las entidades y a la Junta Municipal del Distrito.

A partir de ahí, "tiene que retomar las peticiones y reivindicaciones históricas vecinales que culminaron en un plan de futuros usos de Giesa que contó con el respaldo unánime de todo el distrito de las Fuentes".