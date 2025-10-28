El PSOE en Zaragoza pedirá a Chueca que rechace la ampliación de apertura de 10 a 16 festivos planteada por Azcón

Archivo - El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha adelantado que pedirá, mediante una moción en el Pleno de este jueves, que el consistorio manifieste su rechazo a la ampliación del número de días de apertura comercial en festivo propuesto por el Gobierno de Aragón, ya que "precariza el sector, atenta contra la conciliación de los trabajadores y ataca frontalmente al comercio minorista de Zaragoza".

El edil socialista ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha hecho "saltar las alarmas" al reabrir el debate tras el informe que hizo la Cámara de Comercio, que "trasladó la necesidad de pasar de 10 a 16 domingos y festivos las grandes superficies", al "argumentar que lo que funciona en el Madrid de Esperanza Aguirre y Ayuso funcionará en Aragón y Zaragoza".

Una propuesta que se debatió en el Observatorio Aragonés del Comercio, "que es un órgano hecho a medida del Gobierno de Azcón", y que depende de la dirección general de Comercio, cuya titular es Carmen Herrarte, ha precisado el concejal socialista.

Dicha propuesta que no pasó por las mesas de diálogo social, donde "deberían llevarse estas cuestiones tan cruciales y que afectan a la economía de la ciudad de Zaragoza", ha recriminado.

La propuesta, ha explicado Ortiz, compara comunidades autónomas y municipios con "idiosincrasias completamente diferentes y que no son exportables" y un modelo que "profundiza en la precarización de los trabajadores de las grandes superficies de Zaragoza que, en su mayoría, son mujeres y trabajan a tiempo parcial".

"Esto acabará de matar al pequeño comercio, especialmente de los barrios, que ha pasado en los últimos 15 años de tener 9.000 comercios a tener 6.000 sin una tendencia que se revierta. Una disminución de 3.000", ha expuesto el concejal socialista.

"¿Qué está haciendo verdaderamente el municipio de Zaragoza para ayudar a estos comercios? ¿Aumentar los horarios festivos o aquel famoso Plan de Comercio tan magnífico que nos vendieron que no sabemos en el cajón en el que está y que iba a invertir 50 millones de euros en seis años que nos prometió la señora Herrarte?", ha añadido.

Ante ello, ha recordado Ortiz, el PSOE preguntó en la Comisión de Economía del 24 de octubre y la respuesta del consejero municipal del área, Carlos Gimeno, "fue sorprendente", ya que dijo que no iban a avanzar con la liberalización de los horarios festivos en las grandes superficies, pero con dos condiciones. La primera de ellas, ha destacado Ortiz, es que "su palabra solo duraba esta legislatura autonómica". "Entendemos que no porque le preocupen los derechos de los trabajadores y los pequeños comercios. Solo le preocupa una derrota electoral en las Cortes de Aragón", ha señalado.

Ortiz también ha hecho hincapié en lo que Gimeno aseguró en esa comisión, cuando dijo que "si los pequeños comerciantes se lo pedían el Ayuntamiento de Zaragoza demandaría al Gobierno de Aragón seguir con la liberalización de horarios festivos".

A su parecer, es "un ejemplo más de que no atienden a un modelo de sociedad justo y donde se respeten los derechos, sino a sus propios intereses y a dividir a los agentes sociales".

Para Ortiz, este no es el "primer ataque del Partido Popular a los trabajadores de las grandes superficies y a los comercios minoristas", ya en 2011 el Gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudi, amplió de 8 a 11 festivos. "Va en la genética del Partido Popular atacar a los trabajadores y al pequeño comercio", ha manifestado Ortiz, que ha recordado que fue el primer Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, "quien con diálogo social los disminuyó en 2016".

Por eso, el grupo municipal socialista va a presentar una moción para su debate en el pleno de este jueves para instar a Natalia Chueca y a Jorge Azcón a que pida a la directora general de Comercio, Carmen Herrarte, que paralice esta iniciativa.

"Nosotros no queremos parecernos a Madrid, perdiendo nuestra identidad, y no vamos a permitir que dejen tirados ni a las trabajadoras de las grandes superficies ni a los comercios minoristas", ha concluido el concejal del PSOE.