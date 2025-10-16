El PSOE Zaragoza pide al PP "la misma vara de medir" para el alcalde de Monterde que para Lucio Cucalón

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Zaragoza ha lamentado que el presidente del PP provincial, Ramón Celma, "lleve a cabo una política tan carente de virtudes públicas y solo se esmere en utilizar prácticas groseras y calumniosas", instando a los 'populares' a usar "la misma vara de medir" para el alcalde de Monterde, José Gracia, que para el regidor de Aguarón, Lucio Cucalón.

Así, los socialistas han respondido a las declaraciones de Ramón Celma en una rueda de prensa este jueves, quien, a su juicio, "persigue ser líder del PP". Desde el PSOE han recordado que el alcalde de Monterde está imputado como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa y otro electoral, preguntándose si el Gobierno de Aragón "lo va a llevar ante la Fiscalía".

"No estaría mal que, en alguna ocasión, el presidente del PP en Zaragoza tuviera una actitud edificante, y una acción política que fuera útil a los ciudadanos", han indicado desde el PSOE, aunque "no parece ser este el fin de los esfuerzos de Celma, que prefiere perfeccionar su papel de mamporrero, con acciones deshonestas o irregulares, en la convicción de que benefician a su partido".

"Actuar de manera tan poco ética, pretendiendo así desgastar al adversario político, es la peor de las opciones que ha podido elegir Celma, que quedará en la crónica política como un hombre dado a la manifestación bronca y grosera", han opinado.

Su "obsesión" con el alcalde de Aguarón, a quien ha denunciado la Fiscalía Provincial de Zaragoza como presunto autor de delitos de prevaricación y falsedad en documento público, "solo le sirve para tapar sus propios casos de corrupción y la impunidad con que los mantiene, fiel a la máxima de que repetir cien veces una mentira queda en la opinión pública como verdad, haciendo gala de un manual de agitación vinculado a los oscuros años de la historia alemana".

Por todo ello, el PSOE de Zaragoza anima al PP a poner en práctica otra política, "sin descalificaciones, con equidad y transparencia y, de paso, sin calumniar y difamar a responsables socialistas, pese a carecer de pruebas, con ánimo malicioso y de generar menoscabo personal y político".