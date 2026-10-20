El puente de Piedra de Zaragoza se corta este miércoles para retomar su análisis integral con drones

Archivo - Está previsto que los trabajos concluyan el martes 3 de marzo. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza retoma los trabajos de análisis estructural y topográfico del puente de Piedra mediante vuelo de drones, una actuación que se tuvo que aplazar a finales de septiembre y que se ejecutará este miércoles, 21 de octubre, de 10.00 a 17.00 horas.

Esta operación, altamente especializada, requerirá el corte total al tráfico rodado y peatonal tanto en el puente como en algunas zonas anexas, por motivos de seguridad ligados a los vuelos de drones que se emplearán.

Conllevará el desvío durante esas horas de cinco líneas de autobús urbano de Zaragoza. Así, las líneas 28, 32, 35 y 39 desde Sobrarbe y Avenida Cataluña/Balcón de San Lázaro irán por paseo de la Ribera, Arquitecto La Figuera, avenida Pirineos y puente de Santiago hasta Echegaray y Caballero. La línea 36, desde San Juan de La Peña se desviará por Valle de Zuriza, Muel, avenida Puente del Pilar, puente del Pilar --puente de Hierro-- hasta Echegaray y Caballero.

"La intervención, dentro del Plan de Puentes de la ciudad, se enmarca en la asistencia técnica destinada a la redacción del anteproyecto de rehabilitación integral del puente de Piedra, que se adjudica a la empresa Bigantec Consultoría por 40.197,41 euros, IVA incluido", ha recordado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

El puente de Piedra, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), requiere un tratamiento "acorde a su enorme valor patrimonial y arquitectónico", ha explicado Serrano. Por ello, se desplegará una aeronave no tripulada (UAS) DJI Matrice 350 RTK, equipada con un sensor LiDAR y una cámara RGB.

"El objetivo es obtener una nube de puntos tridimensional de alta densidad y documentación fotográfica de máximo detalle", ha detallado el consejero. Esta tecnología permitirá elaborar un modelo digital georreferenciado de todo el puente y sus estribos, apoyándose en la red de vértices topográficos del Ayuntamiento de Zaragoza para su perfecta ubicación espacial.

EXHAUSTIVO

Con este modelo se realizará una inspección exacta para identificar diversas patologías como el desgaste general de la sillería; las fisuras en la estructura; la vegetación, el aterramiento y la socavación en los zampeados de las pilas; la erosión, el desgaste y el desprendimiento en sillares en el muro del estribo izquierdo --aguas abajo--; y la planificación integral.

Este contrato cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses hasta la entrega de los proyectos y la planificación de los trabajos se estructura basándose en las patologías detectadas en las inspecciones municipales para redactar un anteproyecto cuyas futuras obras de reparación integral se ha calculado, de forma preliminar, en 750.000 euros, IVA incluido.

Para ejecutar estos vuelos de análisis con totales garantías, es necesario crear un área de seguridad libre de personas ajenas a la operación. El perímetro de seguridad exige la delimitación efectiva mediante vallado, balizamiento y control de accesos en los sectores adyacentes del paseo de Echegaray y Caballero, el paseo de la Ribera y las propias riberas del río Ebro bajo la estructura.

Dada su condición de BIC, el proyecto exige la elaboración de un informe técnico detallado que servirá para realizar consultas previas a la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón, documento en el que se describirán las actuaciones de reparación y su forma de ejecución.

Además, el anteproyecto no solo abordará la propia estructura física, sino que contará obligatoriamente con un estudio de movilidad del entorno para prever y minimizar la afección de las futuras obras al tráfico actual de vehículos y peatones.

Asimismo, se redactará un anejo específico para la mejora de la iluminación ornamental del puente, que incluirá cálculos luminotécnicos, eléctricos y de eficiencia energética. En el desarrollo del anteproyecto también se pondrá especial atención a la zona de nidificación del vencejo común 'Apus Apus' y del vencejo pálido 'Apus pallidus', especies protegidas que habitan en las grietas generadas en los sillares del puente.

Se elaborará un mapa donde se registren los nidos existentes y se redactará un anejo con los procedimientos concretos a seguir para la protección y conservación de esta avifauna durante las futuras obras de rehabilitación.

PLAN DE PUENTES PROACTIVO Y RIGUROSO

El Plan de Puentes del Ayuntamiento de Zaragoza se consolida como una estrategia rigurosa para garantizar la seguridad, el mantenimiento preventivo y realce del patrimonio de la ciudad.

Impulsado por el área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, este programa especial ha dado un paso definitivo con la adjudicación de los cuatro lotes destinados a la redacción de proyectos específicos de intervención integral.

Esta iniciativa complementa el trabajo constante del Servicio de Conservación de Infraestructuras, ya que, tal y como ha explicado Víctor Serrano, "los puentes y este tipo de estructuras similares, que son 131 repartidas por toda la ciudad, se revisan de forma constante con inspecciones periódicas, pero ahora queremos realizar un programa especial de dichos puentes con el objeto de mejorar y realzar su estado y obtener la redacción de un proyecto de intervención integral especializado para cada uno".

DOS FASES

La metodología de trabajo de este plan destaca por su alto nivel de especialización y se estructura en dos grandes fases operativas. En un primer momento, las empresas adjudicatarias están llevando a cabo inspecciones especiales que incluyen el uso de tecnología de vanguardia, como drones, medios acuáticos o equipos de elevación, además de la realización de pertinentes ensayos 'in situ' y de laboratorio.

A partir de estos diagnósticos técnicos y precisos, la segunda fase consistirá en la redacción de los proyectos constructivos, los cuales definirán las obras de reparación necesarias, la afectación y reposición de servicios públicos y privados, como el abastecimiento de agua o el saneamiento, y la coordinación obligatoria con organismos como la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Adif o el Inaga.

Más allá de la estricta consolidación estructural, el plan municipal incorpora una visión estética y de sostenibilidad para realzar estas infraestructuras como verdaderos símbolos de identidad urbana.

En este sentido, todos los proyectos adjudicados incluyen el mandato de diseñar propuestas de mejora para la iluminación, tanto funcional como ornamental.

Con esta medida se busca optimizar el consumo eléctrico basándose en criterios de eficiencia energética, puesto que en todos los proyectos "se van a incluir las propuestas de mejora de la iluminación ornamental y funcional para optimizar la actual iluminación buscando la eficiencia energética, sin olvidar la estética para realzar el valor del patrimonio que suponen los puentes", según ha detallado Víctor Serrano.

Este primer gran paquete de intervenciones ya adjudicadas abarca cinco de las infraestructuras más representativas y vitales para la movilidad y la historia de la ciudad. Los equipos redactores están definiendo la reparación integral del puente de Piedra, la modernización y protección del puente de Hierro, y la adecuación estructural del puente de la carretera de Cogullada que salva el ferrocarril.

Asimismo, el plan también contempla el análisis pormenorizado y las soluciones técnicas para revitalizar dos pasarelas peatonales clave ubicadas en el entorno del río Ebro: la vanguardista pasarela del Voluntariado y la pasarela sobre la desembocadura del río Huerva en el Ebro.