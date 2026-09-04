Puerto Venecia acoge la prueba final del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno con casi cien inscritos

Rally Cierzo Ejército de Tierra. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de equipos nacionales e internacionales --llegados de Holanda, Portugal o el Reino Unido-- participan este año en el Rally Cierzo Ejército de Tierra, la prueba final del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno (CERTT-GT2i).

La competición, con participación nacional e internacional, ha comenzado a primera hora de este viernes con las verificaciones técnicas de los coches y tiene en el Centro Comercial Puerto Venecia de Zaragoza su sede principal y centro logístico.

Junto a corredores con una amplia trayectoria en este tipo de pruebas, también toman la salida jóvenes pilotos desde los 18 años, reflejo del relevo generacional que vive esta disciplina.

A partir de las 15.00 horas, la competición se trasladará al entorno de Pina de Ebro, donde tendrá lugar la prueba prólogo y la actividad regresará después a Puerto Venecia, que a las 20.00 horas acogerá la ceremonia oficial de salida, abierta al público y con la presentación de los participantes.

El sábado, 5 de septiembre, llegará la jornada central del Rally Cierzo, con más de 340 kilómetros de competición en los que los equipos deberán enfrentarse a diferentes terrenos y poner a prueba su velocidad, navegación y resistencia mecánica.

El centro comercial mantendrá durante la prueba el parque de asistencia en el parking junto a IKEA, desde el que operarán los equipos y al que podrá acercarse el público para seguir de cerca el ambiente de la competición.

El rally concluirá también el sábado 5 con la entrega de premios en Puerto Venecia a las 21.00 horas, poniendo el broche final a una edición que vuelve a situar a Zaragoza como uno de los escenarios destacados del rally todo terreno nacional.