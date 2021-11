Puerto Venecia lanza su particular 'Match Maker' con motivo del Día del Soltero

Ha organizado citas a ciegas para parejas que quieran conocerse y comer o cenar en el complejo como guiño al 'Singles Day'.

El 'Día del Soltero' o 'Singles Day' está a la vuelta de la

esquina y para celebrarlo, Puerto Venecia se ha propuesto ayudar a todo aquel que lo desee a encontrar a su media naranja. Con motivo de esta celebración de origen chino, el shopping resort de Zaragoza ha organizado citas a ciegas al más puro estilo 'First Dates' para que varias parejas puedan conocerse mientras disfrutan de un plan en los restaurantes del complejo comercial y de ocio.

El 'Singles Day', festividad de origen asiático, se celebra cada año el 11 de noviembre (11/11) en contraposición a la festividad de San Valentín, ya que, en la cultura china, el número '1' simboliza

a una persona sola.

Las citas a ciegas tendrán lugar del 11 al 14 de noviembre, en horario de mañana y de tarde. Quienes quieran participar en el 'Singles Day' deberán de registrarse en la plataforma de citas del

shopping resort antes del 9 de noviembre y cumplimentar un formulario de compatibilidad señalando sus preferencias, su edad o sus aficiones, entre otras cosas, además del día y la hora en la que deseen tener su cita.

De esta manera, los cupidos de Puerto Venecia harán la combinación perfecta buscando a los candidatos que mejor se ajusten para que juntos puedan disfrutar de una comida o una cena en compañía de otro soltero. Una experiencia con la que iniciar una bonita amistad, o lo que surja.

Una vez inscritos, Puerto Venecia se pondrá en contacto con los participantes para indicarles cuándo y dónde tendrá lugar el encuentro. Tras la cita, todos los que compartan su vivencia, recibirán una sorpresa de la mano del shopping resort.

Además de las citas a ciegas, el 'Singles Day' se completará con el evento It's a Match!, puesto en marcha por Puerto Venecia y Click and Plan para personas que quieran hacer una quedada en la coctelería Anubis el jueves 11 de noviembre a las 20.00 horas. Se trata de una reunión en la que un centenar de participantes --solteros o no--, podrán conocer gente nueva a través de divertidos juegos mientras disfrutan de un cóctel gratuito. Inscribirse no tiene ningún coste y puede hacerse desde la app de Click and Plan.