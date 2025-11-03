Puerto Venecia y TheMoveMen se unen en una afeitada solidaria para apoyar la investigación del cáncer masculino

Archivo - Zaragoza.- Puerto Venecia y TheMoveMen organizan este sábado un afeitado solidario contra el cáncer - PUERTO VENECIA - Archivo

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia celebrará en Zaragoza el próximo sábado 8 de noviembre una jornada solidaria bajo el lema 'Afeita tus prejuicios', en colaboración con la asociación TheMoveMen, con el objetivo de promover la investigación del cáncer masculino y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y el apoyo a quienes luchan contra esta enfermedad.

El evento tendrá lugar en la Plaza de las Palmeras, planta baja de la galería comercial del shopping resort, de 18.00 a 20.00 horas. Durante esta acción, todas las personas que lo deseen podrán afeitarse de forma gratuita a cambio de una donación solidaria, cuya recaudación íntegra se destinará a la Asociación TheMoveMen para fomentar la investigación sobre el cáncer masculino.

Además, todas las personas que participen en esta afeitada por una buena causa entrarán en el sorteo de una tarjeta regalo. La iniciativa forma parte de las acciones de concienciación que TheMoveMen impulsa cada mes de noviembre, coincidiendo con el movimiento internacional dedicado a la prevención y visibilización del cáncer de próstata y testicular.

La gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno, ha destacado que "queremos seguir utilizando nuestro centro como un espacio para dar visibilidad a causas sociales y de salud que impactan en la vida de muchas personas.

Con esta acción invitamos a nuestros visitantes a implicarse de una forma simbólica y solidaria, apoyando la investigación y la prevención". Además, esta acción se engloba en la campaña #SácaloALaLuz en el marco estratégico de Caring for Communities impulsada por CBRE, empresa gestora de Puerto Venecia.

Durante el mes de noviembre, la compañía desarrolla en los activos que gestiona en España y Portugal diversas acciones de concienciación sobre el cáncer masculino, con el objetivo de dar visibilidad al cáncer de próstata, testículos y mama en hombres, fomentando la prevención y el diálogo abierto sobre la salud masculina. "En Puerto Venecia creemos que los espacios que gestionamos deben ser algo más que lugares de paso.

Por ello, ponemos en marcha iniciativas de compromiso social como #sacaloalaluz, con la que queremos dar visibilidad al cáncer masculino, especialmente el de mama, próstata y testículos. Contamos con la colaboración de entidades como la AECC y el movimiento Movember, entre otros", ha indicado Gimeno.

MOVEMBER

Además, para llevar a cabo estas acciones el centro cuenta con la colaboración y el apoyo del Movimiento Internacional Movember. Hace veintidós años, en Australia nació una idea audaz que encendió un movimiento que trascendería fronteras y cambiaría para siempre la cara de la salud de los hombres.

El movimiento, conocido como Movember, unió a personas de todos los ámbitos de la vida, suscitando conversaciones importantes, recaudando fondos cruciales y rompiendo el silencio que rodeaba los problemas de salud masculina.

"Desde el movimiento Movember se enorgullece de contar con el apoyo de*Puerto Venecia. Con esta campaña, estamos logrando que nuestro mensaje vital, sobre la mejora de la salud masculina, llegue a un mayor número de personas. Nos entusiasma que Puerto Venecia nos ayude a amplificar la concienciación e impulsar el impacto*en toda la región", han destacado desde Movember.

COMPROMISO CON LA SALUD MASCULINA

CBRE refuerza su compromiso con la salud masculina a través de la campaña #SacaloALaLuz. En el marco del programa estratégico Caring for communities desde CBRE impulsamos durante el mes de noviembre una acción de concienciación sobre el cáncer masculino en 47 de los activos que gestionamos en España y Portugal.

Esta iniciativa, desarrollada por el área de Property Management, tiene como objetivo dar visibilidad al cáncer de próstata, testículos y mama en hombres, fomentando la prevención y el diálogo abierto sobre la salud masculina. La campaña, que se activa en centros comerciales y oficinas, incluye acciones como el afeitado simbólico del bigote, la difusión de materiales informativos, colaboraciones con entidades como la AECC y la participación activa de nuestros empleados, clientes y usuarios.

Bajo el lema #SácaloALaLuz, buscamos generar impacto real en nuestras comunidades, promoviendo hábitos saludables y apoyando la investigación a través de donaciones locales y centrales.

Esta acción se enmarca en nuestra visión de un inmobiliario humano, sostenible y comprometido, donde la gestión de activos se convierte en una herramienta para transformar positivamente los entornos en los que operamos.