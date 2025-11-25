Puerto Venecia vuelve a reintentar el Black Friday dando una segunda vida a la ropa usada

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia ha apostado de nuevo por un Black Friday diferente, responsable y enfocado en la economía circular con una nueva edición de Back to Basics. Del 24 al 30 de noviembre, el shopping resort de Zaragoza instalará un punto de recogida de ropa para que los visitantes puedan donar prendas en desuso y contribuir así a darles una segunda vida.

Precisamente, el año pasado esta campaña ya consiguió recoger 12 toneladas de ropa. Por cada kilo de ropa entregado en el punto habilitado, los participantes recibirán 3 euros en cupones (hasta un máximo de 15 euros por persona) que podrán utilizar en los operadores adheridos a la promoción del 9 al 16 de diciembre.

Esta acción refuerza el compromiso del centro con un consumo más sostenible, promoviendo alternativas reales al Black Friday tradicional. Además, todas las prendas recogidas se destinarán al programa A Todo Trapo de Cáritas, favoreciendo la reutilización textil y contribuyendo a que la ropa donada tenga una segunda vida a través de sus proyectos de economía circular.

Por otro lado, los visitantes tendrán la opción de donar total o parcialmente el valor de sus cupones al proyecto social del Fundación Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, una iniciativa que ofrece atención bucodental gratuita a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social o económica, siendo la única unidad de este tipo en Aragón.

El objetivo de este programa es mejorar su salud oral mediante acciones de prevención, tratamiento y seguimiento especializado. Esta atención se presta en la Unidad de Salud Bucodental del hospital, que también colabora con programas públicos y realiza intervenciones quirúrgicas bajo anestesia general para pacientes con necesidades especiales.

El proyecto, financiado por la Obra Social del Hospital San Juan de Dios, permite atender a cientos de menores cada año, garantizando un acceso seguro y adaptado a sus necesidades. "Un año más, proponemos un Black Friday diferente, centrado en lo esencial: reciclar y apoyar a quienes más lo necesitan. Queremos que cada visita pueda convertirse en un gesto con impacto real", ha destacado la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.

