Puerto Venecia (Zaragoza), entre los tres centros comerciales más influyentes del mundo en unos premios internacionales

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza ha pasado a la fase final de los Premios MAPIC, que reconoce a los proyectos más influyentes del Retail Mundial en los últimos 30 años. Es la única candidatura española en una lista que ha quedado reducida a sólamente tres aspirantes.

Esta lista se ha creado de forma excepcional para conmemorar el 30 aniversario de estos prestigiosos premios internacionales del sector, ha informado Puerto Venecia.

Así, en esta categoría competirá con dos referentes internacionales: IconSiam en Bangkok (Tailandia) y Westfield London (Reino Unido).

En paralelo, en la categoría de la marca más influyente de los pasados 30 años se ha seleccionado a tres gigantes globales --Zara, Apple e IKEA--, todas ellas presentes en Puerto Venecia.

Este reconocimiento sitúa al centro comercial zaragozano "al nivel de los proyectos más visionarios del mundo, reafirmando su papel como referente internacional en innovación comercial, sostenibilidad y experiencia de cliente"

El complejo ya fue galardonado en 2013 con el premio al 'Mejor Desarrollo Comercial y de Ocio del Mundo', lo que convierte su nueva nominación en un hito doble dentro de la historia del retail español.

"La nominación entre los tres finalistas más influyentes del mundo es un reconocimiento que trasciende lo local. Es el reflejo de una trayectoria construida con visión, compromiso y un equipo que ha creído en un modelo diferente de retail. Estar junto a proyectos tan icónicos como IconSiam y Westfield London demuestra que desde Zaragoza también se puede liderar la transformación global del sector", ha afirmado la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.

Tras la votación pública entre las 15 proyectos propuestos, que se cerró ayer 16 de octubre, el ganador de los tres finalistas se dará a conocer durante la gala de los MAPIC Awards, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en el Palais des Festivals de Cannes, Francia.