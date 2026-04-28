Pueyo (CHA): "Azcón ha tratado de esconder en su discurso que va a ser presidente con los votos de Vox"

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha asegurado que "Vox ha puesto la ideología, Génova la negociación y Azcón ha puesto la cara. Y hoy Azcón es un zombi político, que ha tratado de esconder durante todo su discurso que va a ser presidente gracias a los votos de Vox, gracias a vender la ideología del Partido Popular, sea cual sea, a la ideología de Vox".

Pueyo se ha expresado así al valorar la intervención del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en el debate de investidura. "La historia se repite dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Hoy nos ha tocado vivir la farsa, hemos vivido el discurso de un fracaso político. Veíamos al Partido Popular aplaudiendo sin ganas, con caras largas, veíamos miradas al suelo, una investidura protocolaria, incluso consejeros y consejeras que no aplaudían cuando hablaba su jefe de filas".

Ha proseguido diciendo que "Azcón ha conseguido algo único, se ha puesto en contra, en un mismo bando, a la Iglesia, a los empresarios, a los sindicatos, a Amnistía Internacional, a la izquierda, a todo el mundo, contra él. Y todo por abrazarse a un Vox. Y todo para quedarse un poco más solo. Vox ha puesto la ideología, Génova la negociación y Azcón ha puesto la cara".

Para Pueyo "esto ya no va de izquierda contra derecha, esto va de humanismo contra deshumanización, esto son nuestros valores comunitarios como aragoneses y aragonesas frente a los valores individualistas externos que nos quieren imponer de la derecha extrema más individualista".

El también presidente de Chunta ha apreciado que "a Vox lo único que le interesa en estos acuerdos no es siquiera si la prioridad nacional se puede aplicar, si vulnera legislación europea, si vulnera derechos humanos, si vulnera el Estatuto, tanto que lo menciona el señor Azcón, si vulnera la Constitución, no. Lo único que quiere es marcar la agenda política, no le importa nada en absoluto Aragón, y nos están utilizando los aragoneses y aragonesas como tablero de juego político para intereses partidistas".

Pueyo ha declarado que "no sabemos cuánto va a aguantar Nolasco, cuánto va a chantajear, no sabemos cuánto va a jugar con los presupuestos, con el futuro de los aragoneses, siempre y cuando no les interese romper otra vez el gobierno para volver a forzar y volver a tener la agenda política como ellos querían".

Asimismo, ha esgrimido que "el poder que tiene el Partido Popular hoy es pan para hoy y hambre para mañana. Y o toman una decisión el Partido Popular sobre su rumbo como derecha liberal, si es que alguna vez lo fue o el Partido Popular está condenado. Aragón es el primer territorio, junto con Extremadura, el primer sitio de toda Europa donde el Partido Popular Europeo asume políticas de extrema derecha".

Jorge Pueyo ha recordado que Nolasco ha dicho que "los aragoneses quieren el doble de Vox y Azcón ha aceptado nuestras prioridades políticas. Los aragoneses también quieren el doble de Chunta Aragonesista y así lo han querido en estas últimas elecciones y, por ello se encontrarán a CHA en las instituciones y en la calle apoyando al pueblo aragonés para luchar contra este pacto de la vergüenza", ha concluido.