Pueyo (CHA) reclama a la ministra Alegría que el aragonés y el asturiano puedan enseñarse en las Escuelas de Idiomas

ZARAGOZA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CHA y portavoz de Cultura del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, y el diputado de Sumar por Asturias Rafael Cofiño han presentado una proposición no de ley para pedir al Gobierno que incorpore al aragonés y al asturiano a las enseñanzas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas, de modo que se facilite su enseñanza, aprendizaje, evaluación y certificación.

Para ello, proponen modificar el artículo 1 del Real Decreto 1041/2017 para incluir expresamente entre las lenguas que pueden impartirse en las Escuelas Oficiales de Idiomas, además de las lenguas cooficiales, aquellas que están reconocidas por la legislación de las comunidades autónomas y/o las protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, citándolas por su nombre: aragonés, aranés, asturiano, catalán, euskera, gallego y valenciano.

"Desde CHA estamos empujando al Gobierno a comprometerse con el respeto y la protección a las lenguas reconocidas en sus estatutos, aunque no sean cooficiales, como es el caso del aragonés y del catalán de Aragón, como ya se está viendo en el Ministerio de Cultura", ha asegurado Pueyo.

Una voluntad que considera debe extenderse a otros ministerios: "Igual que exigimos al de Ciencia que apoye a la Academia Aragonesa de la Lengua, que es la única academia lingüística que carece de financiación estatal, reclamamos al de Educación que incluya la oferta de enseñanza del aragonés y del asturiano en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Son discriminaciones que hay que eliminar".

En ese sentido, el diputado de CHA interpela directamente a la ministra aragonesa de Educación: "Espero que la ministra Pilar Alegría, como aragonesa que es, cumpla con nuestra lengua y nuestra cultura y acabe con esta discriminación", le ha instado.