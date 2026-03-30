Quirónsalud promueve hábitos de vida saludable y consejos para los corredores del Maratón de Zaragoza

Entrenamiento con el atleta aragonés Carlos Mayo en el exterior del Hospital Quirónsalud de Zaragoza. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El domingo 12 de abril se celebra la XIX edición del MANN-FILTER Maratón de Zaragoza, que por quinto año consecutivo volverá a contar con el apoyo de Quirónsalud, como Proveedor Médico de Salud. La competición, que este año supera récord de participación, acogerá a miles de corredores entre las dos distancias disponibles --Maratón y 10 kilómetros--.

Quirónsalud acompañará a los deportistas a lo largo de la jornada y participará en la difusión de recomendaciones para completar la prueba en las mejores condiciones y evitar posibles riesgos cardiovasculares.

Además, el Grupo estará presente con la participación del equipo de running de Quirónsalud Zaragoza, que está formado por 35 trabajadores. Durante estassemanas previas, los profesionales médicos están colaborando con la organización en la promoción de hábitos de vida saludable y consejos de cara a carrera.

Así, como novedad, este año el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha acogido un entrenamiento junto al atleta y plusmarquista nacional Carlos Mayo. El encuentro, celebrado el 27 de marzo, reunió a más de 60 corredores.

A lo largo de la jornada, Mayo dirigió ejercicios prácticos y compartió recomendaciones sobre preparación física y salud, aportando también su conocimiento como médico. El apoyo a esta cita consolida el compromiso del Grupo con la salud del deporte y, muy especialmente, del running.

En los últimos años, ha velado por la salud de importantes carreras como la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana, el Medio Maratón de Sevilla, la Mitja Marató de Barcelona, la Carrera Nocturna de Toledo, la Behobia/San Sebastián o la Total Energies Medio Maratón de Málaga, entre otras.

La importancia de una valoración médica previa El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, a través de su Unidad de Cardiología Deportiva, pone el foco en la importancia de una preparación adecuada para afrontar una prueba de alta exigencia como el maratón.

Entre las principales recomendaciones, destaca la realización de un chequeo cardiológico completo, especialmente en debutantes y en corredores mayores de 35 años, así como en personas con factores de riesgo --hipertensión, colesterol diabetes, fumadores---.

"La cardiología deportiva permite evaluar el estado del corazón en personas que practican una actividad física, detectar posibles patologías y adaptar el entrenamiento a cada paciente, reduciendo riesgos durante la competición", explica el doctor Javier Alameda, director de la Unidad de Cardiología Deportiva del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza.

En este sentido, la Unidad cuenta con un equipamiento médico de última generación (ecocardiógrafo, ergómetro y analizador de gases) que permite proporcionar datos esenciales para el diagnóstico y el seguimiento de los deportistas. "Para ello, llevamos a cabo una serie de pruebas especializadas de alto rendimiento.

Entre ellas, la valoración facultativa completa en la que se realiza un electrocardiograma en reposo, un ecocargiograma doppler color para una valoración morfológica y una prueba de esfuerzo con consumo de gases respiratorios para determinar los umbrales ventilatorios --ergoespirometría--", explica el especialista.

Antes, durante y después de un maratón Para preparar la carrera, los especialistas advierten de algunos errores frecuentes, como entrenar sin progresión, no respetar los tiempos de recuperación o ignorar las señales del cuerpo.

Por ello, se recomienda planificar entre cuatro y seis meses de ejercicio progresivo, combinando entrenamiento y recuperación. En cuanto a hábitos, es fundamental mantener una buena hidratación, seguir una dieta equilibrada rica en hidratos de carbono y evitar cambios bruscos en la estrategia nutricional el día de la carrera.

Durante el maratón, es fundamental no ignorar síntomas como dolor en el pecho, dificultad respiratoria intensa, mareos o palpitaciones. En caso de aparecer estos signos, se debe detener la actividad y acudir a un punto de asistencia médica.

El doctor Alameda señala que "controlar el ritmo y la frecuencia cardiaca por ejemplo, mediante dispositivos deportivos, contribuye a reducir riesgos".

Asimismo, la hidratación adecuada ayuda a mantener la tensión arterial y el volumen sanguíneo, reduciendo el estrés sobre el corazón.

Igualmente, es necesario controlar el ritmo del ejercicio y evitar cambios repentinos de intensidad para disminuir el riesgo de isquemia, arritmias y colapsos durante la prueba.

Tras la competición, el corazón puede experimentar una fatiga transitoria, por lo que se recomienda priorizar el descanso, la hidratación y una recuperación progresiva. "La vuelta al entrenamiento intenso no debería realizarse antes de siete o diez días y siempre de forma gradual", concreta el doctor.

"Además, cualquier síntoma posterior como dolor torácico, dificultad respiratoria, palpitaciones o mareos debe ser valorado por un especialista", concluye.

QUIRÓNSALUD EN ZARAGOZA

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Aragón con el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, dos hospitales de día en Huesca y Zaragoza y un centro médico de especialidades y diagnóstico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.