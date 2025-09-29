Quirónsalud Zaragoza incide en la importancia de cuidar la salud cardiovascular

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte entre las mujeres en España y en el mundo. Una de cada tres fallece debido a problemas cardíacos, siendo los más frecuentes el ictus, la patología coronaria y la insuficiencia cardíaca.

En este contexto, y con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra este lunes, 29 de septiembre, la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza quiere advertir de la importancia de mantener una buena salud cardiovascular entre las pacientes.

A pesar de la alta incidencia, la percepción social y médica sobre el riesgo en la mujersigue siendo baja. La doctora Marta López, especialista en cardiología en el centro hospitalario, señala que "este tipo de enfermedades tienden a manifestarse más tarde que en los hombres por la protección hormonal de los estrógenos hasta la menopausia".

"Sin embargo --continúa--, tras esa etapa, la amenaza se dispara, especialmente si hay antecedentes de hipertensión y diabetes gestacional, cambios hormonales, obesidad abdominal o dislipemia --afección producida por la alteración de los niveles lipídicos en la sangre, fundamentalmente del colesterol y los triglicéridos--".

Asimismo, los síntomas en cada paciente pueden ser atípicos, lo que dificulta su diagnóstico. "Por ejemplo, la disnea o dificultad para respirar, las palpitaciones o el dolor torácico no típico son algunas de las señales de alerta que, en ocasiones, pasan desapercibidas. Igualmente, la presencia de edematización o hinchazón en las extremidades inferiores puede ser un signo de alarma", advierte la especialista.

CAUSAS FRECUENTES

Entre los principales factores de riesgo, se encuentran el tabaquismo y el sedentarismo. Igualmente, patologías como el síndrome del ovario poliquístico, la insuficiencia ovárica prematura o la endometriosistambién pueden incrementar algunos problemas cardiovasculares.

"Por otro lado, en cuanto a las recomendaciones de prevención, estas deben adaptarse a cada etapa vital de la paciente", ha explicado la doctora. En edad fértil, se requiere un seguimiento específico si ha habido hipertensión o diabetes gestacional.

Durante la menopausia, es clave mantener un estilo de vida saludable y controlar regularmente los factores de riesgo. Y en edades avanzadas, se acentúan los efectos de la disfunción vascular, por lo que el seguimiento debe ser aún más riguroso.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

En la Unidad de Cardiología del hospital se ofrece una atención integral y personalizada a las pacientes, poniendo el foco en la prevención así como en el diagnóstico precoz y en eltratamiento global de enfermedades cardiovasculares ya establecidas.

El centro cuenta con tecnología de última generación --resonancia magnética cardíaca, TAC coronario, ecocardiografía 3D o estudios hemodinámicos, entre otros-- y un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en cardiología clínica, insuficiencia cardíaca, imagen, arritmias, hemodinámica, cardiología pediátrica y cardiooncología.

"El objetivo es detectar de forma temprana cualquier alteración, personalizar el seguimiento y ofrecer los tratamientos más avanzados en cada caso", ha concluido la doctora Marta López.