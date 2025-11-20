Ranera insiste en que el PSOE entre en el Consejo de Administración de la Nueva Romareda en lugar de Vox

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha insistido en que uno de los dos puestos que corresponden al consistorio en el Consejo de Administración de La Nueva Romareda sea para un concejal socialista en lugar de la edil de Vox, Eva Torres.

Este es el contenido principal de una moción que el PSOE defenderá en el pleno de noviembre con la finalidad que en este proyecto del nuevo campo de fútbol "se pueda conocer con transparencia cada euro" que destinen el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, además del Club del Real Zaragoza, porque en total son unos 150 millones de euros. "Nadie cuestiona la construcción del estadio, que es un hecho una realidad y se está construyendo y la ciudad tendrá un campo de primera como se merece", ha puntualizado Ranera.

En rueda de prensa, ha arremetido contra el presidente de Aragón, Jorge Azcón y la alcaldesa, Natalia Chueca, porque "engañaron en las elecciones de 2023 cuando dijeron que costaría cero euros y al final costará unos 150 millones de euros".

Según Ranera, "como todo empezó muy mal es mas importante la labor de la oposición y hay que exigir la máxima transparencia, si no hay opacidad y los ciudadanos tiene que saber que con el dinero público se hace una buena labor".

A juicio de Ranera "no se puede levantar el estadio desde la duda" por lo que ha reiterado la exigencia de incorporar al PSOE entre los 6 consejeros del Consejo de Administración --dos por entidad--.

TRANSPARENCIA MÁXIMA

Ha criticado que en su día se sustituyera al consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, por la concejal de Vox, Eva Torres, para hacer labor de oposición, pero "nadie se cree que Vox representa a la oposición al Gobierno de Chueca".

Por el contrario, "el PSOE sí que hace el control a la oposición y garantizará ese trabajo y es bueno que la ciudad tenga a alguien verdaderamente haciendo oposición, como el PSOE", ha defendido.

La tercera idea de la moción del PSOE es estudiar la situación especial de la Nueva Romareda porque hay planteamientos desde emocionales a jurídicos. Ha pedido una comisión especial donde esté toda la sociedad, que se ha desestimado, pero el PSOE propone iniciar un proceso público transparente para que participen socios y aficionados y el conjunto de la sociedad.

"Chueca tiene que ser la primera interesada en participar en el mayor proyecto de la ciudad, que condicionará las arcas municipales y es necesario que haya transparencia absoluta", ha exigido.

Al respecto, ha asegurado que el PSOE "solo se entera por la prensa de lo que pasa en la sociedad Nueva Romareda" para volver a reclamar "transparencia máxima porque es garantía de salud democrática".