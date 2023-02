Ranera promete la línea 2 del tranvía en Zaragoza y no consentirá un "pelotazo" en la construcción del campo de fútbol

La candidata socialista pide "no dejar que la derecha y la ultraderecha piense solo en la minoría" y "dinamiten derechos"



ZARAGOZA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha prometido poner en marcha la segunda línea del tranvía en la capital aragonesa y ha asegurado que su grupo municipal en el Ayuntamiento no consentirá "un pelotazo" en la construcción del nuevo campo de fútbol.

El PSOE Aragón ha presentado este sábado, 18 de febrero, la candidatura de Lola Ranera a la Alcaldía de Zaragoza, en un acto celebrado en el Palacio de Congresos de la Expo, en el que ha estado acompañada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y del secretario general del PSOE Aragón y presidente de la comunidad, Javier Lambán.

Durante su intervención, la actual portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio zaragozano y candidata a liderar el Gobierno de la capital aragonesa ha agradecido la confianza depositada en ella por Javier Lambán y ha aseverado que "no va a fallar y recuperará la Alcaldía". También ha agradecido la presencia de Pedro Sánchez.

Ranera se ha referido al tranvía, "el servicio público mejor valorado de la ciudad", pese a que el Partido Popular "solo se dedique a desprestigiarlo". Igualmente, ha acusado a los 'populares' de tener un receta para gobernar basada en "mentiras a la opinión pública, recortes y dejar un legado de desigualdad".

En el contexto actual de crisis derivado de la guerra en Ucrania, tras haber pasado una pandemia sanitaria y un temporal como Filomena, "todos hemos pensado qué hubiera sido de España si en vez del PSOE en el Gobierno del país hubiese estado el PP", ha planteado Lola Ranera, para después apostillar: "Menos mal que hemos tenido suerte y se ha trabajado porque nadie se quedara atrás".

"Cuando sea alcaldesa de Zaragoza, que será muy pronto, dentro de 99 días, solicitaré fondos a la Unión Europea para poner en marcha la línea 2 del tranvía, porque en este momento hay una apuesta firme por nuevos medios de transporte. Unamos fuerzas para conectar Zaragoza, dar una solución a la movilidad para todos los ciudadanos y no solo a unos pocos".

La socialista ha aseverado que al PP "no le preocupan los vecinos de barrios ni sus problemas, porque no transitan por ellos y no saben que hay gente trabajadora", sino que los 'populares' viven en otra realidad y a años luz de la realidad de los zaragozanos".

Asimismo, ha señalado que la verdadera "deuda del tranvía", "de la que tanto hablan desde el PP", es la que existe con los vecinos de los barrios de San José, Las Fuentes, Delicias, Oliver o Valdefierro, más de 250.000 zaragozanos que han sufrido más de 650 días de huelga del bus urbano y "a los que Jorge Azcón y Natalia Chueca han dejado tirados en las paradas".

Por otra parte, ha reconocido que con los socialistas en el Ayuntamiento se puso en marcha el servicio de bici pública como alternativa de movilidad, con cien kilómetros de carriles, "frente a los 80 metros que ha creado Jorge Azcón en cuatro años". Ha añadido que en estos datos hay una muestra de la diferencia "entre avanzar y aparentar", indicando que lo segundo es "lo único que ha hecho el PP en la ciudad".

LA ROMAREDA

Otro de los puntos de actualidad municipal a los que se ha referido Lola Ranera ha sido a La Romareda. Ha remarcado que el PSOE "siempre ha apostado y siempre lo hará" por la construcción de un nuevo campo de fútbol, porque la capital aragonesa merece ser sede del Mundial de Fútbol 2030.

No obstante, la candidata socialista ha precisado: "Lo que no vamos a consentir es que el nuevo campo de fútbol se construya a costa de un pelotazo. No vamos a mirar para otro lado, sino por la mayoría, por el interés de los zaragozanos, sin dejar a nadie atrás".

DERECHOS SOCIALES Y FEMINISMO

Ranera ha señalado de que no se puede permitir que la derecha y la ultraderecha "destruyan y dinamiten todos los avances y derechos sociales alcanzados" en materia de educación y sanidad pública "por lo que tantas generaciones han luchado".

En esta línea, ha cuestionado que el Partido Popular "quiera subirse ahora al carro del feminismo" y vengan a "dar lecciones", tras haber votado en contra y recurrir todas las leyes relacionadas con el avance de las mujeres en España.

"Los mayores logros en defensa de las mujeres han venido y siguen haciéndolo de la mano del PSOE, y los 'populares' no van a pasar, no les vamos a dejar", ha enfatizado Ranera, afeando que la candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza y actual consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, "siga frivolizando en el tema del feminismo", afirmando que ella habla de "esfuerzo" para lograr puestos de responsabilidad, mientras en su formación se eligen los candidatos "a dedazo".

En el PSOE "siempre pensamos en las personas y gobernamos para ellas", ha expresado Ranera, garantizando que no se va a dar "ni un paso atrás en defensa de los derechos, porque hay que seguir avanzando".

"Es la hora de ser valientes y ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas y tener una nueva ciudad para todos los vecinos. Estaremos a la altura, lo vamos a conseguir y haremos futuro para esta ciudad", ha esgrimido.

Además, ha subrayado que Zaragoza, con ella como alcaldesa, será capaz de retener el talento de los jóvenes, demostrar que la vivienda "no es un instrumento de lujo" y defenderá a los barrios, "que serán de diez y de los que estemos orgullosos", porque "tenemos orgullo de barrio y de ciudad".

ESPÍRITU DE LA EXPO

La candidata socialista ha rememorado la Expo 2008: "Unos años en los que vivimos la ciudad, la disfrutamos y creímos que todo era posible, demostramos que somos una tierra con rasmia y os prometo que lo volveremos a hacer". Ha agregado que con el PSOE en la Alcaldía de Zaragoza y en el Gobierno de Aragón se retornará a los niveles de progreso y modernidad.

Asimismo, ha repasado algunos de los "principales avances en la ciudad de la mano de alcaldes socialistas", citando la red de centros cívicos, los pabellones, las casas de juventud, el Auditorio, las casas infantiles o la conexión de las dos orillas del Ebro, "un auténtico sueño".

Ha opinado que el que fuese alcalde de la ciudad, el socialista Juan Alberto Belloch, "creyó que Zaragoza era más, la mejor ciudad de España y fue reconocida a nivel nacional e internacional como moderna y vanguardista", frente a la parálisis de la 'popular' Luisa Fernanda Rudi "con sus maceteros", algo que imita la actual candidata del PP, Natalia Chueca.

Ha manifestado a los zaragozanos: "No os voy a abandonar, me voy a dejar la piel, porque en el PSOE creemos en el futuro, y mi compromiso es con vosotros y con la ciudad por la que siento pasión. Me sobran razones y motivos para que volvamos a sentirnos orgullosos y esta ciudad vuelva a ser lo que fue con Juan Alberto Belloch y todos los alcaldes socialistas que han gobernado Zaragoza".

Lola Ranera ha concluido: "Lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer, volveremos a ganar las elecciones y trabajaremos para ello".