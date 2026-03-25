Ranera (PSOE) alerta de la "peligrosidad por socavones a la entrada de Monzalbarba por el abandono de Chueca"

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, alertado de la situación de "extrema peligrosidad" a la entrada del barrio rural de Monzalbarba por "enormes socavones" - PSOE

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha alertado de la situación de "extrema peligrosidad" a la que se exponen los vecinos a la entrada del barrio rural de Monzalbarba, en la avenida San José, por la presencia de "enormes socavones y baches", que provocan que haya que parar el coche para que no se revienten las ruedas y así evitar males mayores.

Una situación de falta de seguridad provocada por el "abandono" al que "somete" la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a este barrio rural que, a pesar de tener el presupuesto más alto de la historia de este Ayuntamiento, "no es capaz ni de arreglar estos agujeros que ponen en peligro la vida de los vecinos de Monzalbarba", ha comprobado Ranera.

Esta es una de las reivindicaciones por las que el próximo 12 de abril, Monzalbarba saldrá a la calle para manifestarse por unos servicios públicos "dignos y un trato equitativo por parte del Gobierno de Chueca", ha expuesto Ranera para avanzar que este jueves, el PSOE llevará además al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza una moción en este sentido.

"Hoy estamos en el barrio de Monzalbarba dando voz a los vecinos, esos vecinos y vecinas que parece que Natalia Chueca no saben que existen. Hablamos de un barrio que se siente absolutamente abandonado y está harto del ninguneo de la alcaldesa", ha señalado Ranera junto a la concejal socialista, Ana Becerril, y el alcalde de Monzalbarba, Joaquín Tiestos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Tiestos ha explicado que "uno de los principales problemas que estamos teniendo ahora en Monzalbarba está en la avenida San José, donde desde hace mes y medio tenemos unos enormes agujeros en la calzada que hacen impracticable poder circular".

Desde la Alcaldía de Monzalbarba se ha enviado al Ayuntamiento de Zaragoza, concretamente al área de Conservación de Infraestructuras, un escrito ante la "peligrosidad" de estos socavones. "Llevamos ya tres reventones de ruedas", ha relatado.

ALTURA DE LOS AUTOBUSES

Tiestos ha incidido en que los vecinos de Monzalbarba se sienten "totalmente abandonados por el Gobierno de Chueca" y ha insistido en el argumento de que si con un presupuesto de 1.000 millones de euros no hay para un parcheo en una zona tan peligrosa, "pues algo no se está haciendo bien".

Otro de los principales problemas de Monzalbarba es el servicio de transporte público, que "no cumple" las frecuencias de horario. Ranera ha explicado, además, que la situación actual de este barrio rural impide la entrada de autobuses modernos, ya que la ruta actual obliga a pasar por debajo de las vías del tren y solo pueden hacerlo, por su altura, los antiguos.

"Los autobuses que están prestando servicio tienen ocho años. La pregunta que hago al Ayuntamiento es qué pasará dentro de dos años cuando se cumpla el contrato y lleguen a 10 años, que es el máximo de vida que tienen. ¿Qué pasará con los vecinos de Monzalbarba, en la avenida San José?", ha señalado por su parte Joaquín Tiestos.

En este sentido, ha reclamado el acondicionamiento de las calles Bomba, Argensola, Gaspar de Pex y Mediano, garantizando la apertura y paso de los nuevos autobuses.

La portavoz socialista ha criticado que la "falta de una planificación coherente" en movilidad ha generado un barrio con calles sin salida efectiva, como la calle del Mediano, cuyo cierre prolongado no solo limita la conectividad interna, sino que obliga a mantener soluciones provisionales e ineficaces, ha descrito.

Ranera también ha reclamado la construcción inmediata del potrero prometido para los jóvenes del barrio rural, ya que una de las reivindicaciones históricas de Monzalbarba, como es tener pabellón, "ni está ni se le espera, así como la puesta en marcha de un programa adecuado de poda y mantenimiento de zonas verdes, o la creación de un espacio de sombra en el CEIP Fernández Vizarra", ha enumerado.