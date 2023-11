Ranera (PSOE), convencida de que Óscar Puente intenta resolver que lleguen a Zaragoza los 7,5 millones en movilidad

ZARAGOZA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, se ha mostrado convencida de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, intenta resolver el "problema creado por el PP" al pedir fuera de plazo una ayuda de 7,5 millones de euros en movilidad y que el Gobierno de la ciudad ha atribuido a un error informático.

"A pesar de su incapacidad --ha dicho Ranera-- y de todo el Gobierno de Zaragoza el Ejecutivo de España, que piensa en las personas, seguro que ha decidido intentar resolver el grave error que ustedes no han tenido la grandeza política de asumir. Seguro que el ministro intenta resolver el problema creado por ustedes".

Ranera ha trasladado esta manifestación en el debate ocasionado con motivo de la pregunta que le ha formulado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, sobre las medidas y responsabilidades a adoptar derivadas del "grave error" en el incumplimiento del plazo del envío de la petición para concurrir a las ayudas al transporte.

La alcaldesa ha pedido a Ranera que sea más ocurrente y no haga "perder el tiempo" porque este asunto se había debatido con anterioridad y le ha afeado al PSOE que "va a rebufo de la extrema izquierda y no es capaz de liderar la izquierda".

En su intervención, Chueca ha contado que están resolviendo este asunto y ha añadido: "No tengo problema en esclarecer los procesos para que no vuelva a ocurrir". Ha opinado que el PSOE, en lugar de "malmeter" tendría que intentar defender a Zaragoza para que no haya un trato de desigualdad y "al igual que con Bilbao el ministerio lo resuelva con Zaragoza y otros 200 municipios".

CHUECA: "NO TENGO MIEDO"

"No tengo miedo en decir que vamos a esclarecer y asumir responsabilidades" ha enfatizado Chueca para comparar que ese expediente se lleva al Gobierno de Zaragoza pero cuando Ranera era consejera municipal de Régimen Interior "tuvo que hace un decreto para cambiar las bases de una oposición administrativa y luego readmitirlo, lo que costó más de 500.000 euros al Ayuntamiento, y sigue en su sillón sentada".

Ranera le ha replicado que está encantada de que le haga preguntas la alcaldesa pero que se las formule por escrito y ha añadido que aunque ese decreto de la oposiciones fuera así son 500.000 euros frente a 7,5 millones de euros.

Chueca ha observado que Ranera vende consejos que para ella no tiene. Ha sacado la sentencia que condena al Ayuntamiento por esos 500.000 euros y ha dicho que el ministro de Transportes "seguro que busca una solución porque si se hizo para otra ciudad lo lógico es que ahora también".

Le ha dicho a Ranera que viene a los plenos "resignada y sin hablar de los temas importantes" que afectan a la ciudad. "Ojalá tuviéramos una líder del PSOE que no se pliega a lo que dice Sánchez pero dice amén cuando los zaragozanos vamos a salir perjudicados frente al resto de españoles".