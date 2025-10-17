Ranera (PSOE) exige transparencia a Azcón y publique los datos de lista de espera de mamografías

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha registrado una moción en la que solicita al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, que "garanticen la máxima transparencia" sobre posibles demoras o falta de comunicación en los cribados de resultados de las mamografías y que informe de la lista de espera para esta prueba diagnóstica.

"Nuestra comunidad --ha relatado Ranera-- salía el otro día en un medio de comunicación que podría ser una de las comunidades autónoma entre las cuales se ha detectado posibles demoras o falta de comunicación en los cribados de resultados y esto requiere, por parte de la Consejería de Sanidad y del propio presidente una aclaración inmediata".

La edil socialista ha expuesto lo siguiente: "No se trata de generar alarma, quiero insistir en esta idea, de lo que se trata es garantizar la transparencia del servicio público sanitario, y que todas las mujeres y sus familiares podamos tener la confianza en que, efectivamente, lo público está teniendo esos valores de calidad y, por ello, estamos en buenas manos y se están cumpliendo los estándares adecuados en materia de sanidad pública". También esto trae consigo comunicar correctamente estos resultados de las pruebas".

En rueda de prensa, ha detallado el contenido de la moción que se debatirá en el pleno de este mes de octubre en la que en primer lugar se defiende el derecho a la salud pública, que es, junto a la educación, el primer pilar del Estado de bienestar.

En un segundo apartado se muestra la solidaridad con todas las mujeres andaluzas que están posiblemente teniendo esos problemas con el cáncer de mama y sobre todo "ese peligro y esa tendencia de la derecha a externalizar y a privatizar".

También solicitan la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, como "máximo responsable de esta situación, de los recortes en la sanidad de Andalucía, que han podido traer consigo todas estas demoras o estos problemas" en unas 2.000 mujeres andaluzas.

RECOBRAR LA CONFIANZA

El tercer epígrafe abunda en que haya en Aragón la "máxima transparencia" por lo que ha exigido "explicaciones inmediatas" ante esos posibles casos tanto al presidente Azcón, como al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y que "cumplan la ley la ley en toda su extensión así como los distintos decretos de la comunidad autónoma" para que se hagan públicos los datos de listas de espera de mamografía en la comunidad autónoma. De esta forma se busca garantizar la transparencia para volver a "recobrar esa confianza de las mujeres y familiares".

Ranera ha hecho una encendida defensa de la sanidad pública porque es el "garante de igualdad", es un derecho de los ciudadanos y, por ello, ha abogado por reforzar toda la sanidad pública, empezando por la atención primaria. "Ningún ciudadano puede quedarse comprometido a su derecho de salud por razones ideológicas, como estamos viendo en algunas comunidades autónomas, económicas o territoriales".

Tajante ha dicho: "La sanidad pública no se toca, la sanidad pública se defiende y la sanidad pública hay que mimarla porque es nuestro primer derecho y me atrevería a decir junto con la educación".

Por último, ha recordado que este domingo, 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha en la que toda la sociedad, junto a los investigadores, sanitarios y pacientes "debemos ir de la mano".

Ha anunciado que el PSOE estará presente en la carrera solidaria, ya que ella misma participará y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a esta iniciativa deportiva.