Ranera (PSOE): "El informe de la UCO no atribuye conducta delictiva a mis compañeros socialistas"

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, se ha remitido al comunicado y a las declaraciones del Partido Socialista de Zaragoza sobre el informe de la UCO en el que aparece el concejal socialista, Alfonso Gómez Gámez. Ha insistido en lo siguiente: "No se atribuye ninguna conducta delictiva, ni se recogen indicios de irregularidad a ninguna persona que se nombra y no se apunta a una conducta ilícita o impropia de mis compañeros".

Ranera ha recordado que estas mismas declaraciones son las aportadas este pasado miércoles por la secretaria general del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero, y ha añadido: "Me sumo a ese comunicado".

En el informe de la UCO, recogido por los medios de comunicación, aparece un documento manuscrito en el que aparecen los nombres del expresidente del Gobierno de Aragón y exlíder regional de los socialistas, el fallecido Javier Lambán; el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y exsecretario provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero; el alcalde de Remolinos y diputado provincial, Alfredo Zaldívar; y el exdirector general de Energía y Minas del Gobierno autonómico y actual concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez, como contactos de la trama de Koldo García y Santos Cerdán en relación a la concesión de la Mina Muga, situada entre las comunidades navarra y aragonesa.

En respuesta a por qué figura el nombre del concejal Gómez Gámez en ese documento manuscrito de Koldo García, la portavoz del PSOE ha reiterado que "el Partido Socialista no aprecia en él, desde la lectura, ninguna irregularidad en ningún caso, ni ninguna conducta ilícita".

"Yo sigo insistiendo y me sumo a las declaraciones del Partido Socialista en el comunicado donde se dice que no hay nada que decir. Salen varias personas, pero nosotros no tenemos nada que decir de ninguna de ellas, ni juzgarles, ni prejuzgarles a ninguno", ha zanjado.

A CHUECA

Ranera también se ha dirigido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien este miércoles solicitó conocer los motivos de la destitución de Gómez Gámez como portavoz adjunto el pasado verano cuando apareció en otro informe de la UCO y su restitución el pasado mes de octubre, "sin que el PSOE diera explicaciones".

"A Chueca le digo que deje a los jueces y órganos judiciales, que les tenga respeto y deje trabajar de una vez. En este lodazal pierden los zaragozanos y estos vecinos en los que nadie está pensado en ellos. Que se dedique a gobernar la ciudad porque solo le interesa hacer oposición a la oposición".

También ha arremetido contra el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por su "obsesión que vive tanto como Natalia Chueca de que había que acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez y a los dirigentes, tanto de la comunidad autónoma como de la ciudad de Zaragoza", ha dicho. "Lo que yo quiero es que acaben con los problemas de la ciudadanía y no acabar con gobiernos absolutamente legítimos, como es el Gobierno de Pedro Sánchez, que mira porque la ciudadanía tenga un bienestar mejor".

Por ello, le ha instado a Chueca a que "deje de utilizar la institución, de convertir la política en un lodazal y que se dedique a gobernar".

A su parecer, lo que es "patético y lamentable" es que para el pleno de la semana que viene el PP había presentado una moción referente a las paradas y frecuencias del AVE entre Madrid y Barcelona "defendiendo al grito de la defensa de los intereses de los aragoneses y los zaragozanos", pero la ha retirado para presentar otra que habla de que en PSOE "tiene que hacer público informe de una comisión de ética interna. Esto es lo que le preocupa a los ciudadanos", ha criticado Ranera.

"Este --ha precisado-- es el Partido Popular, el partido que retira mociones en defensa de los vecinos para presentar mociones simplemente para hacer oposición a la oposición porque su obsesión es acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Ranera ha calificado de "lamentable" que Chueca "se deje utilizar por su partido y sus dirigentes para presentar estas mociones" que le "avergüenzan" como portavoz del grupo municipal socialista.