Ranera (PSOE) pide a la alcaldesa que asuma, de una vez, la titularidad del puente del Gállego

ZARAGOZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha reclamado a la alcaldesa, Natalia Chueca, que atienda las reivindicaciones de los vecinos y solicite, a la mayor brevedad posible, la titularidad municipal del puente del Gállego, en la actualidad del Gobierno de España, para que el Ayuntamiento sea de una vez el encargado de su mantenimiento.

Ranera, que ha estado acompañada por la alcaldesa de Movera, Esperanza Calvano, ha explicado que el puente del Gállego es una conexión prioritaria para más de 15.000 vecinos de este barrio rural y de Santa Isabel al centro de la ciudad y cuyo mantenimiento no depende en la actualidad del Ayuntamiento.

Según ha recordado, hubo un acuerdo en el anterior gobierno municipal, con Chueca como consejera municipal de Movilidad, en el que la Delegación del Gobierno en Aragón reparaba este puente y que cuando acabaran las obras, el propio Ayuntamiento solicitaba la cesión municipal. "Tras invertir el Gobierno central 2,5 millones euros en el puente del Gállego y cumplir con este compromiso, todavía estamos esperando a que se normalicen las titularidades por culpa del Ayuntamiento", ha lamentado.

Ha insistido en que "en la actualidad existe una discontinuidad de titularidades municipal entre la avenida Cataluña, Movera y Santa Isabel y el puente del Gállego, del Gobierno de España, lo que trae consigo que sea complejo el mantenimiento de esta infraestructura".

Por todo ello, la portavoz socialista ha exigido a Chueca que "se acuerde de los barrios, de sus reivindicaciones históricas y a que, a la mayor brevedad, se solicite la cesión de este puente para normalizar ya las titularidades, después de que el Gobierno de España ha cumplido, llevando a cabo las obras de reparación por un importe de 2,5 millones de euros".

Por su parte, la alcaldesa de Movera, Esperanza Calvano, ha incidido en que se trata de una reivindicación vecinal tanto de los vecinos de Movera como de los de Santa Isabel. "Se trata --ha detallado-- de una reivindicación muy importante de cara a que el puente sea municipal porque es la única conexión directa con la ciudad de Zaragoza centro. Si este puente no se mantiene y no se cuida, no vamos a tener ese acceso a la ciudad".