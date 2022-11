Ranera (PSOE) propone dos viajes diarios gratuitos en transporte público colectivo a todos los vecinos

ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha propuesto aplicar una tarifa gratuita con dos validaciones diarias en el transporte público colectivo a todos los vecinos con la Tarjeta Ciudadana.

El objetivo de que todos los zaragozanos puedan tener dos validaciones diarias, de ida y vuelta, en el transporte público es para "aliviar" el presupuesto de las familias y "fomentar" la utilización del transporte público. Ha puesto de ejemplo la medida del Gobierno de España que "ha sido de acción reacción".

Esta medida es una de las que se incluyen en la propuesta de resolución sobre movilidad que el PSOE defenderá en el Debate sobre el estado de la ciudad de Zaragoza del próximo martes y miércoles, 8 y 9 de noviembre.

En rueda de prensa ha detallado que la iniciativa incluye la reforma del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) porque el actual que data de 2016 con actualizaciones en 2018 se ha quedado "desfasado" porque la COVID-19 ha cambiado los hábitos de movilidad a lo que se suman "las dudas en el combustible y la electricidad".

Esta propuesta de resolución contempla además la reordenación de las líneas de autobús, "como reclamaba el PP en la oposición, y como se recoge en los 50 puntos programáticos" del Gobierno de la ciudad PP-Ciudadanos". Para Ranera hay que priorizar la situación de los vecinos del eje este-oeste porque los del norte-sur ya tienen "frecuencias garantizadas, accesibilidad y niveles sostenibilidad importantes".

El cuarto epígrafe de la propuesta de resolución es completar la red de carriles bici, que "PP-Cs no ha querido seguir y solo han construido 100 metros frente a los 130 kilómetros del PSOE porque han apostado por carriles pacificados que no funcionan", ha observado.

Al respecto, ha incidido en que el PSOE apuesta por la bicicleta pública con la incorporación de las eléctricas para prestar un servicio con "dignidad" y ha recordado que el BIZI llegó a tener 39.000 abonados.

El quinto epígrafe es hacer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sin esperar al decreto del Gobierno de España como han emprendido en Madrid y Barcelona, ha comparado.

El último punto atañe a la huelga del autobús urbano, que "no tiene adjetivos para definir esta situación" porque el alcalde, Jorge Azcón, "no piensa en los vecinos porque no coge el autobús ni tampoco su gente más cercana".

Ranera le ha pedido a Azcón que "tome medidas urgentes, en el formato que sea", para solucionar este conflicto de más de 600 días que sufren más los vecinos del eje este-oeste, que "no se merecen este Gobierno que les da la espalda y no resuelve la huelga".

Ha dicho que el PSOE se pone a disposición del Gobierno PP-Cs, pero para que sea posible "antes me tienen que llamar", ha puntualizado.

Ranera ha argumentado esta propuesta de resolución al indicar que el reto de las ciudades del siglo XXI está en la movilidad y el urbanismo para garantizar una "sostenibilidad respetuosa".

La portavoz socialista ha abundado en que el único objetivo es que el "coche se quede en casa" y para ello tiene que haber un transporte público "eficiente que incorpore los vehículos de movilidad personal, como los patinetes.

"Tiene que haber transporte público y el complemento de los taxis, pero los vehículos de movilidad personal también tienen que convivir y por ello hay ampliar los carriles bici en aras de la intermodalidad y regularlo desde la parte pública", ha resumido.