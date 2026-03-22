Ranera (PSOE) reclama a la alcaldesa Chueca que no abandone a los vecinos y garantice los servicios públicos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, en la manifestación de este domingo bajo el lema 'Zaragoza no se vende'. - PSOE

ZARAGOZA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha acusado a la alcaldesa la capital aragonesa, Natalia Chueca, de "abandonar" a sus vecinos y le ha reclamado que garantice los servicios públicos, principalmente la sanidad y la educación públicas.

Ranera ha participado junto a otros representantes socialistas en la manifestación convocada por la coordinadora 'Zaragoza no se vende' que ha marchado por el centro de la ciudad para reivindicar otro modelo de ciudad alejado de los macroeventos y las iniciativas que los convocantes califican de "especulativas", el que se dé participación a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y se tengan más en cuenta el medio ambiente y la salud de las personas.

"Los vecinos y vecinas de Zaragoza sienten que sus barrios están absolutamente abandonados. Con el presupuesto récord del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca ha decidido solo servir a sus amigos. Y por eso la manifestación la encabeza un cartel que dice, 'Zaragoza no se vende', ha declarado Ranera.