Reabierto el tramo de la A-127a en Gallur tras el paso de la punta de la crecida del Ebro

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha informado este martes de que se ha reabierto al tráfico rodado el tramo de la carretera A-127a en Gallur (Zaagoza) tras el paso de la punta de la crecida del río Ebro.

El Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) señala que a las 9.15 horas de este martes, el Ebro tenía una altura de 4,22 metros y un caudal de 1.489 metros cúbicos por segundo a su paso por la estación de aforos de la ciudad de Zaragoza, en sentido ascendente.

A la misma hora, en la estación de aforos de Castejón (Navarra), la altura del río Ebro era de 6,14 metros y el caudal de 1.338 metros cúbicos por segundo, con tendencia al alza.