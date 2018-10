Rechazo "rotundo" del PAR al plan francés de reintroducción de osos en el Pirineo hasta que se garantice la seguridad

Publicado 09/10/2018 13:47:55 CET

ZARAGOZA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del Partido Aragonés (PAR) Lucía Guillén, ha manifestado este martes el "rechazo rotundo" de este partido al Plan Ours del Gobierno de Francia para reintroducir osos en el Pirineo del país vecino, mientras no se garantice la seguridad, debido a las afecciones a los ganaderos altoaragoneses. Ha presentado una proposición no de ley al respecto.

En rueda de prensa, Guillén ha exigido que se tenga en cuenta la opinión del Gobierno de Aragón y ha expresado su "oposición y preocupación" hasta que no se garantice que la ganadería extensiva aragonesa "no se va a ver afectada", apostando por "frenar o tratar de consensuar este tipo de medidas". Hace 15 días fueron introducidas dos hembras.

Ha señalado que los osos cruzan la frontera de manera "constante y continuada", lo que aumenta el riesgo de los rebaños aragoneses de sufrir ataques, lo que ya ha ocurrido, generándose "incertidumbre, miedo y preocupación" en un sector "muy frágil", como los ganaderos de extensivo. Ha apuntado que en 2006 se contabilizaron 150 ataques al ganado, 200 en 2017.

"El último encontronazo fue un ataque de un oso que no tuvo víctimas, ovejas muertas, porque tuvieron la suerte de que un ganadero de Castanesa supo ahuyentar al oso", hace un mes y medio, ha comentado. Guillén ha criticado que para las compensaciones solo se tienen en cuenta las reses muertas y los abortos, pero no las desaparecidas, lo que supone una pérdida económica para los ganaderos, con el consiguiente "daño moral". "Los osos de fronteras no entienden", ha observado.

También ha puesto de relieve que "con estas perspectivas de futuro tan difíciles" es complicado que se quieran incorporar nuevos jóvenes a la ganadería.

En su proposición no de ley, que se debatirá en sesión plenaria, Lucía Guillén insta al Ejecutivo regional a que se dirija al Gobierno central para que solicite la paralización de la reintroducción de osos hasta que no se ofrezcan "todas las garantías" a los ganaderos aragoneses.

PLAN OURS

Lucía Guillén ha indicado que el Gobierno Francés lleva más de 20 años desarrollando un programa de reintroducción de osos en el Pirineo Francés cofinanciado con la Unión Europea y que hasta ahora se han reintroducido 11 osos de Eslovenia, sumando 43 ejemplares en todos los Pirineos en 2017.

Recientemente, Francia ha aprobado el Plan Ours, en el que fija un objetivo de aumento de la población de osos de la actualidad a 2028 hasta los 50 ejemplares a través de nuevas reintroducciones y de la sustitución sistemática de los animales matados por personas.

En consonancia con ese nuevo Plan aprobado recientemente se ha llevado a cabo la introducción de dos nuevas hembras en la población de los pirineos atlánticos, donde solo quedaban dos machos. Se han opuesto la Confédération Paysanne, representantes municipales, ganaderos y agricultores.