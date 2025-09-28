La remodelación del ramal viario Aínsa-Graus obliga a su corte total desde este lunes 29 y se prolongará nueve semanas

Mapa de la zona afectada por el corte total para la remodelación de la vía. - MITECO

GRAUS (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS) El ramal Aínsa-Graus quedará cortado desde este lunes 29 de septiembre para acometer los trabajos de remodelación, que se prolongarán durante unas nueve semanas, según ha comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La obra avanza en la remodelación del ramal ubicado en la carretera N-260, en el término municipal de Foradada del Toscar, en la provincia de Huesca, y que cuenta con un presupuesto de 180.000 euros (IVA incluido).

En el desarrollo de estas obras, se requiere realizar un corte total de dicho ramal a partir del próximo lunes 29 de septiembre a las 7.00 horas de la mañana y durante un periodo estimado de 9 semanas. El resto de los movimientos del enlace no sufrirán afecciones.

Como itinerario alternativo se propone utilizar la glorieta de Campo, situada a 2 kilómetros al norte del punto mencionado, donde se podrá cambiar de sentido y volver por la N-260 hasta acceder a la A-139 hacia Graus.

Los trabajos a realizar consisten en la construcción del muro de contención entre los ramales Aínsa-Graus y Campo-Graus, situados a distinto nivel en la zona donde confluyen ambos ejes. A continuación, se recrecerá el terraplén y se construirá la plataforma, incluyendo el firme correspondiente en el ramal a acondicionar.

Finalmente, se ejecutará la señalización horizontal, vertical, balizamiento y defensas.

Esta actuación se enmarca en la obra de remodelación del ramal con el objetivo de lograr una nueva geometría que mejore las condiciones de seguridad viaria. Así, su pendiente máxima pasará del 13% actual a un 7%, su longitud aumentará de 266 m a 320 m y la incorporación a la A-139 se efectuará a través de un carril de cambio de velocidad, en vez de con el stop actual.

El Ministerio tiene en marcha numerosas actuaciones de mejora y conservación de las carreteras del Estado en la provincia de Huesca, destacando la recta final del tramo de la A-22 Siétamo-Huesca, que cuentan con un presupuesto vigente de 61,5 millones de euros (IVA incluido); la reciente licitación para el mantenimiento del túnel de Somport, por 28 millones de euros; y otras como rehabilitación del puente sobre el río Ara en la carretera N-260A, en Broto.