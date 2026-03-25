La renovación de la plaza de Los Sitios y la restauración de su monumento avanza con los primeros resultados

Un experto tabaja en la restauración del monumento de la plaza de los Sitios - DANI MARCOS

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza acomete mejoras en la céntrica plaza de Los Sitios, que pasan por una renovación y renaturalización de las zonas verdes, así como la restauración del principal monumento. Las tareas avanzan según El cronograma planteado y, tanto en el exterior de la plaza como en el interior de los andamios que recubren la obra escultórica, las tareas empiezan a mostrar sus primeros resultados.

Por un lado, en el centro de la plaza, los operarios ya trabajan en la limpieza, rehabilitación y recuperación del Monumento a Los Sitios de Zaragoza, que se desarrollarán hasta octubre con una inversión de 348.608,21 euros y que ejecuta Antique SL, empresa adjudicataria del concurso público y especializada en conservación y patrimonio.

La actuación concreta sobre el monumento busca mejorar la imagen del conjunto, devolviéndolo a un estado coherente con el original, reparando sus principales patologías y estabilizando el deterioro de sus materiales pétreos y metálicos.

Las actuaciones comprenden la totalidad del monumento y se está trabajando hasta en ocho alturas diferentes y en todas las caras, desde la base --grada inferior-- hasta su remate superior --escultura sobre monolito--.

"Se trata de un elemento escultórico de gran tamaño, erigido en el año 1908, que supera por tanto el centenar de años y cuya composición comprende elementos como la piedra arenisca, la piedra caliza y el bronce, llegando más allá de los 16 metros de altura, con el remate superior de su construcción", ha detallado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Ha recordado que "el proyecto está promovido y coordinado por el Servicio de Arquitectura, redactado en origen por Typsa, y con informe dictamen sobre el estado de conservación y necesidades de actuación en los materiales pétreos encargado al Área de Petrología y Geoquímica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza".

De esta forma se responde a la solicitud iniciada por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, con la intención de efectuar en su momento el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos para el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

ANTES DE LAS FIESTAS DEL PILAR

"El proyecto de rehabilitación supondrá la limpieza de la totalidad de la obra, la consolidación y fijación, la reposición de volúmenes en puntos concretos, el sellado y rejuntado de las juntas de piezas y sillares, y las protecciones para su seguridad y mantenimiento", ha detallado Serrano.

Por su parte, el miembro de la empresa Antique que ejecuta la restauración, José Ramón García Ureña, ha explicado que en las tareas trabajan ocho personas, todas con titulación en Conservación de Bienes Culturales, y el plazo previsto de finalización está fijado antes de las Fiestas del Pilar".

Tras el estudio inicial, las analíticas de materiales, los ensayos y los estudios de pH, entre otras tareas previas, ya se ha iniciado el gran volumen de trabajo en esta obra, que se centra en el tratamiento de piezas de bronce y piedra.

"Empezamos desde las zonas superiores y vamos avanzando hacia las inferiores", ha indicado García Ureña. Por eso, una de las piezas más avanzadas es la Alegoría de Zaragoza o la Libertad, que es la figura femenina que corona a 16 metros de altura el conjunto escultórico.

"Se ha eliminado tierra, polvo, deposiciones de pájaros, contaminación ambiental, sales depositadas y a partir de ahí se hace la limpieza física y la eliminación de los productos de corrosión del bronce, para terminar después con una protección final, que habrá que compaginarlo con la soldadura o fijación, porque los elementos compositivos de bronce, por su volumen, no son de una pieza única, sino que se realizaron por separado y luego se fijaron", ha apuntado el restaurador.

La situación de los elementos de piedra es distinta. "Tras la diagnosis inicial, sabíamos donde nos estábamos metiendo, pero hay determinados elementos de piedra que han hecho cambiar el planteamiento inicial", ha reconocido García Ureña, para añadir que se ha iniciado el trabajo "limpiando algunas zonas antes de hacer consolidaciones y fijaciones".

EL MONUMENTO

El monumento a Los Sitios está considerado como uno de los conjuntos escultóricos públicos más bellos de la ciudad de Zaragoza, con un estilo modernista en la fluidez de las formas y en el empleo de materiales y de técnicas diferentes, desde el bajorrelieve a la escultura exenta.

El grupo escultórico está planteado como un diorama circular donde se encuentran representadas diferentes escenas y símbolos del hecho a conmemorar, y está integrado por numerosas figuras realizadas con una rica modulación de matices escultóricos --bajorrelieve, relieve, altorrelieve y bulto completo-- y de materiales --piedra arenisca, piedra caliza y bronce--.

Se divide en tres partes principales en altura de abajo a arriba: la grada, construida en piedra arenisca; el basamento, de piedra caliza con elementos de bronce adosados; y el monolito, de piedra arenisca también con elementos de bronce.

El estado de conservación presentaba erosiones y exfoliaciones, manchas negras, craquelado y descamación de barniz anti grafiti, desplacaciones superiores a 1 centímetro de espesor en algunas zonas, pérdida de pátina previa en algunas zonas con arrastre de relieve, y cierta degradación.

Su construcción fue promovida por una serie de notables de la ciudad, entre los que destacaba el industrial oscense Basilio Paraíso, director de la Cámara de Comercio.

El Monumento se ubicaba en el centro de la avenida principal de la Exposición Hispano Francesa de 1908, ubicado en la entonces llamada Huerta de Santa Engracia, que incluía la actual plaza de los Sitios.

Su escultor fue el catalán Agustín Querol y Subirats (1860-1909), con quien la ciudad tenía una deuda por haber ejecutado de forma gratuita el monumento central de la actual plaza de España de Zaragoza. La primera piedra del Monumento de colocó el 22 de marzo de 1908 y su inauguración se produjo el 28 de octubre de 1908, con la presencia del rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia.

MEJORAS EN LA ZONA VERDE

De forma paralela, en el perímetro exterior al monumento, el Servicio de Infraestructura Verde del Ayuntamiento avanza con el objetivo de mejorar la calidad ambiental de la plaza, reforzar su biodiversidad y garantizar la seguridad y el buen estado de sus zonas verdes.

La intervención parte de una situación previa marcada por el deterioro en distintos puntos: pérdida de vegetación, desgaste del césped debido al uso intensivo, y problemas estructurales en varios árboles.

Estos últimos, en concreto varios pinos de gran tamaño, habían sufrido un fuerte confinamiento de raíces por falta de espacio en sus alcorques sumado a un exceso de humedad, lo que había llevado, en algunos casos, su caída o apeo.

En paralelo y aprovechando esta intervención, en el parque de mayores es necesario retirar dos ejemplares de Ailanthus altissima -ailanto, especie invasora- que, además, habían mostrado síntomas de mal estado, lo que podría derivar en riesgos en un futuro próximo.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que, en este contexto no se quiere limitar a reponer los árboles perdidos, sino "aprovechar" la oportunidad para reorganizar y mejorar la estructura verde en las zonas más afectadas.

La actuación se centra en las zonas donde el deterioro es más evidente, aunque el compromiso es "revitalizar este espacio emblemático de la ciudad, coincidiendo además con los trabajos de restauración del Monumento a los Sitios".

En conjunto, la intervención combina seguridad, mejora ambiental y renovación de espacios, y constituye un primer paso hacia una plaza progresivamente más verde, más resiliente y mejor adaptada a las necesidades de la ciudadanía.