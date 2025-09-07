REPLEGA se reafirma como referente nacional del coleccionismo general ypopular en Monzón (Huesca)

MONZÓN (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

La XXII edición de la Feria Nacional del Coleccionismo General y Popular (REPLEGA) ha cerrado este domingo sus puertas en el Pabellón Joaquín Saludas y parque Mariano de Pano después de un fin de semana intenso con miles de coleccionistas llegados de muchos puntos de la geografía española unidos por su pasión y afición de coleccionar los objetos más variados y diversos.

La última jornada ha continuado el intercambio en la carpa habilitada en el parque Mariano de Pano que ha estado más concurrida que nunca, ya que ha habido récord de asistentes de clubes y asociaciones.

Además, se han celebrado la XXII Trobada de Coleccionistas de Placas de Cava con entrega de placas conmemorativas y venta de botella y XXII Trobada de Coleccionistas de Marca Libros con entrega de marca libro conmemorativo.

El concejal de Ferias, Jairo Sánchez, ha realizado un balance "positivo ya que hemos visto una gran respuesta y hemos comprobado que ha sido un acierto el cambio de ubicación por las obras de la Azucarera al pabellón Joaquín Saludas y el parque Mariano de Pano. Así que estamos muy contentos con la valoración de los participantes que han llenado la feria durante los dos días. Ahora toca hacer una valoración final con los codirectores Chorche Paniello y José Luis Escutia para afrontar ya la veintitrés edición que nos seguirá reafirmando como un referente nacional en el mundo del coleccionismo".

En este mismo sentido se manifestaba, José Luis Escutia, codirector de la feria, que destacaba "que los expositores y visitantes nos han hecho llegar una valoración muy positiva tanto por la organización como la ubicación donde se ha creado un gran ambiente en un entorno accesible y muy agradable.

En esta edición se ha notado el incremento de clubes y asociaciones participantes que han participado en REPLEGA siendo la más numerosa de la historia, lo mismo que los comercios participantes, a lo que hay que añadir la calidad de la exposiciones presentes, entre las que destaca EXFILCOAR y el apoyo recibido por Correos".

Precisamente, una de las novedades ha sido acoger en REPLEGA el Campeonato de Aragón de Filatelia en el marco de la Exposición de Filatelia de la Federación Aragonesa que aportaba 15 colecciones que han competido por el título.

Además, se ha contado con el apoyo de Correos que colaboró en el concurso de un sello para Replega que luego ha editado, así como diferente material como una tarjeta prefranqueada, un sobre y un matasellos especial conmemorativo del centenario de la Chimenea de la Azucarera.

Una de las exposiciones versaba sobre este centenario en la que se recogía la historia de esta fábrica en Monzón y el proyecto en ejecución en la actualidad donde la antigua nave se va a convertir en un nuevos espacio multifuncional y recinto ferial. Entre las curiosidades había una saca usada en la Azucarera, un verdadero tesoro.