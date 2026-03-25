Representantes de nueve países conocen el modelo de educación para la ciudadanía global de la DPZ. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

TAUSTE (ZARAGOZA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Zaragoza ha recibido este martes a una delegación internacional formada por cerca de una treintena de representantes de nueve países iberoamericanos que participan en el Programa Iberoamericano de Ciudadanía Global.

La visita ha tenido como objetivo conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la institución provincial en el ámbito de la educación para la ciudadanía global, un modelo de referencia en cooperación descentralizada en España, han indicado desde la institución provincial.

La delegación, integrada por responsables de los Ministerios de Educación y de Asuntos Exteriores de Portugal, Andorra, Chile, Ecuador, España, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, ha elegido a la Diputación de Zaragoza como ejemplo de buenas prácticas en este ámbito, en una visita promovida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Secretaría del programa.

La diputada delegada de Cooperación Internacional y Solidaridad de la Diputación de Zaragoza, Nerea Marín, ha destacado que "esta visita ha supuesto un reconocimiento al compromiso sostenido de la Diputación de Zaragoza con la educación para la ciudadanía global y con la construcción de una sociedad más crítica, informada y comprometida con los retos del desarrollo sostenible".

Marín ha subrayado, además, que "la cooperación descentralizada ha sido una herramienta clave para acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía, especialmente en el medio rural, generando alianzas y redes que han multiplicado el impacto de las políticas públicas".

VISITA AL COLEGIO SANTA ENGRACIA DE TAUSTE

La jornada ha comenzado con la visita al colegio Santa Engracia de Tauste, centro participante en el programa Escuelas Transformadoras y reconocido con el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. Allí, la delegación ha podido conocer experiencias educativas vinculadas a la ciudadanía global en un entorno rural, en colaboración con el colegio de Pradilla de Ebro.

Posteriormente, los participantes se han trasladado a la sede de la Diputación de Zaragoza, donde han asistido a una sesión de trabajo centrada en las políticas y proyectos impulsados por la institución en este ámbito.

Durante la jornada se han dado a conocer iniciativas como la Estrategia Aragonesa de Educación para la Ciudadanía Global, el proyecto europeo Gear Up!, los Laboratorios ODS Rural Labs, el programa Escuelas Transformadoras o el proyecto Unaquí, entre otros recursos educativos.

"El interés mostrado por los países participantes ha reforzado la idea de que las políticas locales pueden tener un impacto global cuando se trabaja desde la cooperación, el conocimiento compartido y la implicación de la comunidad educativa", ha añadido Marín.

La visita se ha enmarcado en el encuentro que el Programa Iberoamericano de Ciudadanía Global está celebrando en España entre el 23 y el 27 de marzo, con el objetivo de avanzar en la concienciación de la ciudadanía iberoamericana sobre su papel en el desarrollo sostenible y el valor de la cooperación internacional para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.