Rescatan a un esquiador accidentado en el Portillo Superior del Aneto

1077453.1.260.149.20260413164450 Los guardias civiles evacúan al herido deslizándolo en camilla por una ladera nevada en un descenso de 1.000 metros. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asegurado en una camilla de emergencias que primero arrastraron y luego deslizaron ladera nevada abajo y de manera controlada mediante un sistema de retención con cuerdas. Así evacuaron los guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Benasque a un esquiador de montaña accidentado este domingo durante el descenso del Portillo Superior del Pico Aneto, en Benasque (Huesca) que realizaba en compañía de otras dos personas.

El accidentado cayó por un terreno rocoso y escarpado, lo que le causó una fractura de tibia, además de sufrir un golpe en el tórax y diversas contusiones en el rostro. El aviso fue recibido sobre las 13.37 horas y activó GREIM de Benasque, que se trasladó al lugar en vehículo oficial y posteriormente a pie, debido a las inclemencias climatológicas.

Posteriormente, se activaron más efectivos para el rescate y los rescatistas recibieron la ayuda de personal del Refugio de la Renclusa y de Llanos del Hospital.

Tras localizar al esquiador, fue evacuado a pie mediante una camilla de emergencias --UTE 2000-- que los guardias civiles primero arrastraron sobre la nieve y luego deslizaron de manera controlada en un desnivel de 1.000 metros mediante una sistema de retención con cuerda.

A la llegada a Llanos del Hospital , el herido fue transferido a una ambulancia para ser llevado al Hospital de Barbastro (Huesca).