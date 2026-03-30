Las reservas de última hora elevan al 95% la ocupación turísticas de las casas rurales en Aragón

Placa de Distintivo Turístico de Aragón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de última hora elevarán al 95% la ocupación turística de las casas rurales de Aragón durante los cuatro días festivos de Semana Santa, desde este jueves hasta este domingo.

Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (FARATUR), Sara Ros, quien ha apuntado que en el Alto Aragón la ocupación se situará en el 98%, mientras que en Teruel alcanzará el 95% y en la provincia de Zaragoza será del 92 o 93% estos cuatro días.

Ros ha comentado que es "anormal" el elevado número de reservas de última hora ya que hasta hace una semana y media en algunas zonas no llegaba al 40%: "Son fechas en las que hay mucha reserva de antelación", no este año, lo que ha achacado a las previsiones meteorológicas, que "daban unas semanas muy malas", también a la inestabilidad geopolítica y la consiguiente repercusión sobre los precios de los carburantes.

En todo Aragón hay unos 1.000 alojamientos de este tipo --700 en FARATUR--, con "muchas variantes", ya que la normativa permite alquilar desde establecimientos con dos camas a 16 y, actualmente, se han incorporado hoteles, el más grande de 32 habitaciones y 64 plazas. Los precios son variados, aunque es frecuente el de 30 euros por personas y noche.

En Aragón no todos los alojamientos rurales ofrecen el turista actividades aparte de la pernocta y, en ocasiones, el desayuno, y FARATUR les recomienda contratarla con antelación, por ejemplo tirolinas o visitas a museos, de forma que "se aseguren de visitar lo que quieran".

En Semana Santa es más abundante el turismo familiar y la mayoría de los usuarios de las casas rurales de Aragón proceden de otras comunidades autónomas españolas, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid o el País Vasco.

Por otra parte, Ros ha comentado que el mes de febrero ha sido más flojo que el de 2025, aunque se esperaba que fuera igual o mejor, pero la ocupación ha bajado más de un 5%, en algunas zonas un 15% menos.

Las zonas con más alojamientos son el Matarraña, el Maestrazgo y Sierra de Albarracín, en Teruel; el Moncayo y Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza, también Campo de Belchite, y en Huesca los valles pirenaicos, este años llenos al cien por cien, también en días previos y posteriores a la Semana Santa.

FARATUR trabaja para los alojamientos de turismo rural en Aragón desde 1996 y es una asociación independiente sin ánimo de lucro, de propietarios de establecimientos de turismo rural. Representa al sector ante instituciones y entidades sociales.