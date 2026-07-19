La revista DARA-Novedades dedica su número 24 al Archivo Municipal de Barbastro

Archivo municipal de Barbastro - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

La revista Documentos y Archivos de Aragón (DARA) - Novedades dedica su número 24, correspondiente a junio de 2026 y que acaba de ser publicado, al Archivo Municipal de Barbastro. El Gobierno de Aragón promueve esta publicación periódica, cuyos orígenes se remontan a 2010, como medio de difusión de noticias e informaciones relacionadas con los archivos de la comunidad autónoma y su investigación y conocimiento públicos.

La revista ha tratado en sus distintos números temas como la representación de la mujer en los archivos, el patrimonio documental del Alto Gállego, los Archivos Comarcales de Aragón, el Conde de Aranda en los archivos aragoneses.

El número que acaba publicarse, que ha sido editado conjuntamente por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Barbastro, está dedicado monográficamente al Archivo Municipal de Barbastro, un fondo documental de los más significativos de la provincia de Huesca por la antigüedad de los diplomas y documentos que custodia y, muy especialmente, por la continuidad de la documentación que reúne, conservada, prácticamente sin lagunas, desde los orígenes medievales del municipio hasta la actualidad.

En atención a estas circunstancias, este archivo es una pieza tan fundamental como ineludible para estudiar el pasado, tomar conciencia del presente e intuir el futuro de la dinámica ciudad del Vero.

En la presentación del volumen, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, indica que "desde los pergaminos históricos que narran nuestros orígenes medievales y dan fe de privilegios reales concedidos a la ciudad, hasta los documentos administrativos contemporáneos que registran el crecimiento diario de nuestra comunidad, este espacio guarda el ADN de los que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser".

El boletín reúne artículos de Laura Fontova, actual archivera municipal de Barbastro; de Jesús Paraíso; del profesor Juan Carlos Ferré; del estudioso de la Historia, Alfonso Ordín; de los investigadores Luis Alfonso Arcarazo y María Pilar Lorén y del anticuario Toni Buil.

Todos ellos abordan la trayectoria del Archivo a través de los siglos, los fondos documentales que lo integran, las peripecias de su conservación y organización, el papel del archivo para el estudio de la educación y la Guerra Civil en la ciudad, la experiencia de la construcción de historias a partir de la documentación y el reflejo en la misma de la gente común, las vidas anónimas.