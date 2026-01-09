Rincón considera "imprescindible" que el trabajo y los logros de los Grupos LEADER se reflejen en la nueva PAC

El consejero Javier Rincón ha visitado la serrería Maderas Royuela, en Royuela (Teruel), como ejemplo de activación de los fondos LEADER en la Comunidad. - AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ROYEULA (TERUEL), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, junto al director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, ha visitado hoy la serrería Maderas Royuela, en Royuela (Teruel), una empresa que representa el impulso y la diversificación económica en el medio rural aragonés gracias al apoyo de los fondos LEADER.

Durante la visita, Javier Rincón ha conocido de primera mano las inversiones realizadas en la serrería, que ha recibido cerca de 300.000 euros en ayudas de los Grupos LEADER para la ampliación y modernización de sus instalaciones en los últimos años.

Estas inversiones han permitido la creación y consolidación de hasta 8 puestos de trabajo en la localidad, así como la adquisición de maquinaria avanzada y la mejora de la eficiencia energética de la planta.

El consejero Rincón ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para el futuro del medio rural: "Los grupos LEADER llevan impulsando el progreso del medio rural desde los años 90, también aquí en Aragón, permitiendo que proyectos como el de la serrería de Royuela sean una realidad y contribuyan a fijar población y generar empleo en nuestros pueblos", ha señalado.

La continuidad en la futura PAC de los Grupos LEADER, financiados a través del FEADER, "resulta esencial para el desarrollo rural en territorios como Aragón", ha afirmado Rincón. El Consejero también ha destacado que "es imprescindible que el trabajo y los logros de este plan se reflejen para que puedan seguir impulsando el progreso y la cohesión en el medio rural".

CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE EUROS EN LOS GRUPOS LEADER 24-28

El programa LEADER, gestionado actualmente en la Comunidad por la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y los 20 Grupos de Acción Local, cuenta con un presupuesto de 55 millones de euros para el periodo 2024-2028 en Aragón.

De este total, 38,5 millones están destinados a operaciones de terceros, como la ampliación de la serrería de Royuela, que ha recibido ayudas en dos fases: una primera inversión de 661.656 euros con una subvención de casi 200.000 euros, y una segunda de 243.344 euros con una ayuda de más de 85.000 euros.

La visita ha permitido conocer el impacto de las ayudas LEADER en la modernización y desarrollo de la serrería de Royuela, así como el papel de estos fondos en la dinamización económica y social del medio rural aragonés.